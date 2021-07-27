Иван Шарий: Если уж взяли ребят из Динамо в Черноморец, то они что-то ведь умеют

Нападающий запорожского "Металлурга", " Черноморца " и "Ворсклы" 1970-90-х годов Иван Шарий прокомментировал последние события в одесском клубе.

— Какой была ваша первая реакция, когда узнали об альянсе "Черноморца" и киевского "Динамо"?

— Не сказал бы, что это стало шоком или разочарованием. Но, честно говоря, для меня это было довольно неожиданно. Я даже не предполагал, что такое может быть. Но случилось то, что случилось.

— Ультрас "Черноморца" высказали свое недовольство по поводу нового вектора развития клуба, поставив динамовцам во время посещения клубной базы ультиматум: либо вы уезжаете из Одессы, либо мы оставляем за собой право срывать матчи. Если судить по заявке команды моряков на сезон-2021/2022, то в ней оказалось 13 принадлежащих "Динамо" футболистов. Как в связи с этим могут разворачиваться события?

— Если клубы создали такой альянс, значит, по части финансов они определяли между собой что и как, и в этом вопросе все было оговорено. К старту нового сезона должно быть в обойме как минимум 20-22 футболиста. Вот и получается, что половина из них — арендованные динамовцы. А то, что ультрас заявляют, ничего не значит. Раз так, то пусть тогда представители ультрас одевают футболки "Черноморца", выходят на поле и играют. Либо наберут тех футболистов, которых они хотят. Думаю, что если уж взяли ребят из "Динамо", то они что-то ведь умеют.

— Сможет ли обновленный больше чем наполовину "Черноморец" быть конкурентноспособным коллективом в нынешнем сезоне в УПЛ?

— Думаю, что при наличии таких команд, как "Рух", "Ингулец", "Минай", "Львов", "Мариуполь" и "Верес", одесситы вполне могут с ними конкурировать за места во второй части таблицы.