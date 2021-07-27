Динамо ввело программу лояльности для участников боевых действий на Донбассе

" Динамо " представило программу лояльности для участников боевых действий на Донбассе.

Льготы предоставлены на билеты и абонементы в сектор 61 на домашние матчи "Динамо" в УПЛ и Кубке Украины до 1/2 финала включительно.

- участники боевых действий - скидка 50% при покупке билетов и абонементов (паспорт + удостоверение участника боевых действий);

- участники боевых действий (инвалидность 1-й и 2-й группы) - вход бесплатно (паспорт + удостоверение участника боевых действий + удостоверение инвалида);

- детям погибших военных - вход бесплатно

(до 13 лет - ФИО ребенка + удостоверение члена семьи погибшего,

с 14 лет - ID карта + удостоверение члена семьи погибшего).

Все эти льготы можно получить в клубном офисе, предоставив соответствующие документы.