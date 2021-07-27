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Динамо ввело программу лояльности для участников боевых действий на Донбассе

Премьер-лига
(1 голосов)

Киевляне ввели льготы для участников боевых действий

Динамо ввело программу лояльности для участников боевых действий на Донбассе

twitter.com/ajaxlife

Новина українською

"Динамо" представило программу лояльности для участников боевых действий на Донбассе.

Льготы предоставлены на билеты и абонементы в сектор 61 на домашние матчи "Динамо" в УПЛ и Кубке Украины до 1/2 финала включительно.

- участники боевых действий - скидка 50% при покупке билетов и абонементов (паспорт + удостоверение участника боевых действий);

- участники боевых действий (инвалидность 1-й и 2-й группы) - вход бесплатно (паспорт + удостоверение участника боевых действий + удостоверение инвалида);

- детям погибших военных - вход бесплатно

(до 13 лет - ФИО ребенка + удостоверение члена семьи погибшего,

с 14 лет - ID карта + удостоверение члена семьи погибшего).

Все эти льготы можно получить в клубном офисе, предоставив соответствующие документы.

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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (4)
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
27.07.2021 в 23:26
Для фанатов Динамо, защищающих Украину от фанатов шахтёра
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+2
-2
Весела Дача (Кривий Ріг)
27.07.2021 в 23:21
Ответить
0
0
royalstas (Вінниця)
27.07.2021 в 23:11
Круто круто так відразу і не скажеш що братик в ОПЗЖ....
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0
-4
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
27.07.2021 в 23:26
Ахметов тем временем завёз очередную гуманитарку сепарам
Ответить
+3
-1


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