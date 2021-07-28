Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шищенко: Разговаривал с Срной. Он рассказал, что Де Дзерби один из лучших тренеров в Италии
Горняки в УПЛ стартовали с победы над Ингульцом
shakhtar.com
Экс-игрок национальной сборной Украины, а ныне известный тренер Сергей Шищенко прокомментировал
— Вам понравилась игра "Шахтера" с "Ингульцом"? Это был дебют для Де Дзерби.
— Мне понравилась игра "горняков". За счет хорошего контроля мяча, вбеганий крайних защитников дончане доминировали. Так было и раньше при Каштру. Теперь "оранжево-черные" хотят насытить середину поля, а также использовать преимущество в технике. Мы видели, что первый гол организовал Соломон. Это все задумки Роберто Де Дзерби. Очень хороший контрпрессинг был у "Шахтера". За счет расположения футболистов.
"Ингулец" мне понравился в последние 15-20 минут игры. Сергей Лавриненко произвел грамотные замены. Потом "Ингулец" забил гол, и создал проблемы "горнякам".
— "Шахтер" прибавит, по сравнению с весенней части сезона?
— Думаю, да. Хотя все покажет время. Я недавно разговаривал с Дарио Срной. Он мне рассказал, что Де Дзерби один из лучших тренеров в Италии. Полагаю, "Шахтер" будет прогрессировать, и команда будет показывать еще лучшую игру. Плюс и новички квалифицированные пришли к вице-чемпиону Украины.
Популярное сейчас
- СМИ назвали зарплату Селезнева в Минае
- Олимпиада-2020. Медальный зачет. Десятое золото Японии, Украина в пятом десятке
- Герой футбольного дня. Артем Довбик
- Шахтер ближе к чемпионству, Черноморец надолго не задержится. Превью на новый сезон УПЛ
- Черная полоса Уэйна. Руни травмировал подопечного на тренировке, а перед этим угодил в секс-скандал
- Даша Савина и Валерий Бондарь устроили предсвадебную фотосессию на Олимпийском