Шищенко: Разговаривал с Срной. Он рассказал, что Де Дзерби один из лучших тренеров в Италии

Экс-игрок национальной сборной Украины, а ныне известный тренер Сергей Шищенко прокомментировал матч 1-го тура УПЛ "Шахтер" – "Ингулец".

— Вам понравилась игра "Шахтера" с "Ингульцом"? Это был дебют для Де Дзерби.

— Мне понравилась игра "горняков". За счет хорошего контроля мяча, вбеганий крайних защитников дончане доминировали. Так было и раньше при Каштру. Теперь "оранжево-черные" хотят насытить середину поля, а также использовать преимущество в технике. Мы видели, что первый гол организовал Соломон. Это все задумки Роберто Де Дзерби. Очень хороший контрпрессинг был у "Шахтера". За счет расположения футболистов.

"Ингулец" мне понравился в последние 15-20 минут игры. Сергей Лавриненко произвел грамотные замены. Потом "Ингулец" забил гол, и создал проблемы "горнякам".

— "Шахтер" прибавит, по сравнению с весенней части сезона?

— Думаю, да. Хотя все покажет время. Я недавно разговаривал с Дарио Срной. Он мне рассказал, что Де Дзерби один из лучших тренеров в Италии. Полагаю, "Шахтер" будет прогрессировать, и команда будет показывать еще лучшую игру. Плюс и новички квалифицированные пришли к вице-чемпиону Украины.