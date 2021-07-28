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Шищенко: Разговаривал с Срной. Он рассказал, что Де Дзерби один из лучших тренеров в Италии

Премьер-лига
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Горняки в УПЛ стартовали с победы над Ингульцом

Шищенко: Разговаривал с Срной. Он рассказал, что Де Дзерби один из лучших тренеров в Италии

shakhtar.com

Новина українською

Экс-игрок национальной сборной Украины, а ныне известный тренер Сергей Шищенко прокомментировал матч 1-го тура УПЛ "Шахтер" – "Ингулец".

— Вам понравилась игра "Шахтера" с "Ингульцом"? Это был дебют для Де Дзерби.

— Мне понравилась игра "горняков". За счет хорошего контроля мяча, вбеганий крайних защитников дончане доминировали. Так было и раньше при Каштру. Теперь "оранжево-черные" хотят насытить середину поля, а также использовать преимущество в технике. Мы видели, что первый гол организовал Соломон. Это все задумки Роберто Де Дзерби. Очень хороший контрпрессинг был у "Шахтера". За счет расположения футболистов.

"Ингулец" мне понравился в последние 15-20 минут игры. Сергей Лавриненко произвел грамотные замены. Потом "Ингулец" забил гол, и создал проблемы "горнякам".

— "Шахтер" прибавит, по сравнению с весенней части сезона?

— Думаю, да. Хотя все покажет время. Я недавно разговаривал с Дарио Срной. Он мне рассказал, что Де Дзерби один из лучших тренеров в Италии. Полагаю, "Шахтер" будет прогрессировать, и команда будет показывать еще лучшую игру. Плюс и новички квалифицированные пришли к вице-чемпиону Украины.

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В статье: Дарио Срна Сергей Шищенко Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
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Источник:
Sport Arena

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