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Селезнев: Полгода не буду разговаривать с журналистами. Это моя официальная позиция
Евгений нашел себе новый клуб
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"Я не хочу вообще давать интервью. Я дал интервью клубной пресс-службе, и теперь полгода не буду разговаривать с журналистами. Это моя официальная позиция.
Очень приятные впечатления. Хочу поблагодарить президента "Миная" и весь тренерский штаб за то, что поверили в меня, а я поверил в них. Дай бог, чтобы я помог этой команде.
Пацаны очень хорошие, у них горят глаза – это самое главное для меня. Хочу, чтобы у этого города и у этой команды все было хорошо", – сказал Селезнев.
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