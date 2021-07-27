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Селезнев: Полгода не буду разговаривать с журналистами. Это моя официальная позиция

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Евгений нашел себе новый клуб

Селезнев: Полгода не буду разговаривать с журналистами. Это моя официальная позиция

скриншот youtube

Новина українською

Новичок "Миная" Евгений Селезнев в эфире ТК Футбол рассказал о своем нежелании общаться с СМИ.

"Я не хочу вообще давать интервью. Я дал интервью клубной пресс-службе, и теперь полгода не буду разговаривать с журналистами. Это моя официальная позиция.

Очень приятные впечатления. Хочу поблагодарить президента "Миная" и весь тренерский штаб за то, что поверили в меня, а я поверил в них. Дай бог, чтобы я помог этой команде.

Пацаны очень хорошие, у них горят глаза – это самое главное для меня. Хочу, чтобы у этого города и у этой команды все было хорошо", – сказал Селезнев.

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В статье: Евгений Селезнев ФК Минай
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (2)
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ВасяКулебяка (Козливка)
27.07.2021 в 22:56
Тьху ты! Я думал полгода, не будет пить
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Cerega15 (Kherson)
27.07.2021 в 22:52
Интервью Шредингера.
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0
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