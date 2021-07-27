Селезнев: Полгода не буду разговаривать с журналистами. Это моя официальная позиция

Новичок "Миная" Евгений Селезнев в эфире ТК Футбол рассказал о своем нежелании общаться с СМИ.

"Я не хочу вообще давать интервью. Я дал интервью клубной пресс-службе, и теперь полгода не буду разговаривать с журналистами. Это моя официальная позиция.

Очень приятные впечатления. Хочу поблагодарить президента "Миная" и весь тренерский штаб за то, что поверили в меня, а я поверил в них. Дай бог, чтобы я помог этой команде.

Пацаны очень хорошие, у них горят глаза – это самое главное для меня. Хочу, чтобы у этого города и у этой команды все было хорошо", – сказал Селезнев.