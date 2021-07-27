  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Трубин: Нужно взяться за голову и начать добывать трофеи
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Трубин: Нужно взяться за голову и начать добывать трофеи

Премьер-лига
(1 голосов)

Голкипер Шахтера настроен решительно

Трубин: Нужно взяться за голову и начать добывать трофеи

shakhtar.com

Новина українською

Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин прокомментировал победу над "Ингульцом" (2:1) и рассказал о настрое команды на выездной поединок со "Львовом".

– Какие эмоции после первого официального матча в новом сезоне? Насколько важно было победить?

– Победа – это главное. Также приятно, что смогли показать хорошую игру. Мы владели инициативой 80 минут матча, думаю, всем это нравится, как и мне. Единственное, ненавижу пропускать такие голы, когда ты полностью контролируешь ситуацию. Нужно забивать больше, чтобы не доводить ситуацию до такого. Даже если и будут ошибки в конце поединка, надо, чтобы они не приводили к нервозности на последних минутах.

– Показалось, что до пропущенного мяча у тебя не было работы, так как "Ингульцу" редко удавалось доходить к твоим воротам.

– Хорошо. Значит, вся команда отлично действовала в обороне и предотвращала любые опасные моменты. В этом матче случилось так, как часто бывает у вратарей "Шахтера": ты можешь 89 минут не участвовать в игре, но тебе надо быть готовым на 90-й минуте спасти команду, если счет 1:0. Мне кажется это самым трудным, потому что может быть какая-то расслабленность, а тут уже нужно суметь включиться и моментально реагировать на момент.

– Что сказали тренеры после матча? Они остались довольны игрой?

– Конечно! Нас поблагодарили и отметили, что матч должен был заканчиваться со счетом 4:0 или 5:0, с чем я также согласен. Каждый гол важен. Например, Траоре забил один, но должен был два, то же можно сказать и обо всех остальных. Необходимо быть голодными к голам, победам, трофеям, потому что прошлый сезон стал провальным. Нужно взяться за голову, показать, какой "Шахтер" на самом деле, и начать добывать трофеи.

– Какой настрой на матч второго тура со "Львовом"?

– Пока восстанавливаемся после первого поединка. Настроены продолжить победный ход. Помним, что в прошлом сезоне эта команда нас обыграла, потому будем вдвойне агрессивными и злыми. Думаю, каждый из футболистов, персонала и тренерского штаба хочет побеждать в каждом матче.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Анатолий Трубин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Shakhtar news

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
2.dc (Николаев)
28.07.2021 в 00:06
Трубин, нужно взяться за голову - и тренироваться ... выходы отрабатывать, игру ногами. И главное - уверенность, решимость - пока никак не чувствуется, что ты Хозяин в своей штрафной. А будет игра, и трофеи никуда не денутся, всегда так было... )
Ответить
+3
0
batkomaxno555 (Никополь)
28.07.2021 в 00:00
если не возмёшся... то судьи помогут!
Ответить
+1
-3
oleg.m.3972 (Харьков)
28.07.2021 в 00:11
Судей вместе с УАФ уже Суркис купил.
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...