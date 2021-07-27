Трубин: Нужно взяться за голову и начать добывать трофеи

Голкипер " Шахтера " Анатолий Трубин прокомментировал победу над "Ингульцом" (2:1) и рассказал о настрое команды на выездной поединок со "Львовом".

– Какие эмоции после первого официального матча в новом сезоне? Насколько важно было победить?

– Победа – это главное. Также приятно, что смогли показать хорошую игру. Мы владели инициативой 80 минут матча, думаю, всем это нравится, как и мне. Единственное, ненавижу пропускать такие голы, когда ты полностью контролируешь ситуацию. Нужно забивать больше, чтобы не доводить ситуацию до такого. Даже если и будут ошибки в конце поединка, надо, чтобы они не приводили к нервозности на последних минутах.

– Показалось, что до пропущенного мяча у тебя не было работы, так как "Ингульцу" редко удавалось доходить к твоим воротам.

– Хорошо. Значит, вся команда отлично действовала в обороне и предотвращала любые опасные моменты. В этом матче случилось так, как часто бывает у вратарей "Шахтера": ты можешь 89 минут не участвовать в игре, но тебе надо быть готовым на 90-й минуте спасти команду, если счет 1:0. Мне кажется это самым трудным, потому что может быть какая-то расслабленность, а тут уже нужно суметь включиться и моментально реагировать на момент.

– Что сказали тренеры после матча? Они остались довольны игрой?

– Конечно! Нас поблагодарили и отметили, что матч должен был заканчиваться со счетом 4:0 или 5:0, с чем я также согласен. Каждый гол важен. Например, Траоре забил один, но должен был два, то же можно сказать и обо всех остальных. Необходимо быть голодными к голам, победам, трофеям, потому что прошлый сезон стал провальным. Нужно взяться за голову, показать, какой "Шахтер" на самом деле, и начать добывать трофеи.

– Какой настрой на матч второго тура со "Львовом"?

– Пока восстанавливаемся после первого поединка. Настроены продолжить победный ход. Помним, что в прошлом сезоне эта команда нас обыграла, потому будем вдвойне агрессивными и злыми. Думаю, каждый из футболистов, персонала и тренерского штаба хочет побеждать в каждом матче.