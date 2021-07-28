Луческу определился с будущим Кулача в Динамо - СМИ

Нападающий Владислав Кулач в ближайшее время может стать игроком "Динамо". Об этом сообщает Футбол News.

28-летний форвард был на просмотре в киевском клубе и проходил предсезонный сбор с "бело-синими", на котором забил 3 гола. Очевидно, что Кулач убедил Мирча Луческу и тот готов предоставить шанс футболисту в киевской команде.

Добавим, что минувший сезон Владислав провел в полтавской "Ворскле" и стал лучшим бомбардиром чемпионата с 15-ю голами

Ранее киевляне взяли в аренду белоруса Илью Шкурина и подписали Дениса Антюха и Эрика Рамиреса.