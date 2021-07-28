  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Луческу определился с будущим Кулача в Динамо - СМИ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Луческу определился с будущим Кулача в Динамо - СМИ

Премьер-лига
(1 голосов)

Киевляне в ближайшее время подпишут 28-летнего форварда

Луческу определился с будущим Кулача в Динамо - СМИ

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Нападающий Владислав Кулач в ближайшее время может стать игроком "Динамо". Об этом сообщает Футбол News.

28-летний форвард был на просмотре в киевском клубе и проходил предсезонный сбор с "бело-синими", на котором забил 3 гола. Очевидно, что Кулач убедил Мирча Луческу и тот готов предоставить шанс футболисту в киевской команде.

Добавим, что минувший сезон Владислав провел в полтавской "Ворскле" и стал лучшим бомбардиром чемпионата с 15-ю голами

Ранее киевляне взяли в аренду белоруса Илью Шкурина и подписали Дениса Антюха и Эрика Рамиреса.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Владислав Кулач
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Футбол NEWS

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
frost1k (Львів)
28.07.2021 в 08:59
Дарма пішов в це болото.
Ответить
0
0
avatar
ascent (Луксор)
28.07.2021 в 08:32
Это потолок: с Луческу повторится та же история, что и с Ребровым...
Ответить
+3
-2
avatar
Просто Квашин (Харьков)
28.07.2021 в 08:59
Выиграет два чемпионства подряд ???
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...