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Луческу определился с будущим Кулача в Динамо - СМИ
Киевляне в ближайшее время подпишут 28-летнего форварда
Фото: ФК Динамо Киев
Нападающий Владислав Кулач в ближайшее время может стать игроком "Динамо". Об этом сообщает Футбол News.
28-летний форвард был на просмотре в киевском клубе и проходил предсезонный сбор с "бело-синими", на котором забил 3 гола. Очевидно, что Кулач убедил Мирча Луческу и тот готов предоставить шанс футболисту в киевской команде.
Добавим, что минувший сезон Владислав провел в полтавской "Ворскле" и стал лучшим бомбардиром чемпионата с 15-ю голами
Ранее киевляне взяли в аренду белоруса Илью Шкурина и подписали Дениса Антюха и Эрика Рамиреса.
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