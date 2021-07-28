Секрет минимального поражения Ингульца, традиции Зари, недооценка от Руха. Эксперты о 1-м туре УПЛ

После каждого тура чемпионата Украины известный тренер Александр Севидов, который возглавлял "Металлург", "Говерлу", "Карпаты", "Металлист" и "Мариуполь" вместе с бывшим арбитром ФИФА Сергеем Шебеком подводили краткие итоги по каждому матчу. В этот раз к им присоединяется авторитетный Иван Балан, который сам тренировал николаевский "Эвис" "Таврию", "Ильичевец", но главные его успехи связаны с плодотворным сотрудничеством с Николаем Павловым в полтавской "Ворскле" и Мариуполе.

"Львов" - "Мариуполь" 1:1

Александр Севидов: Небольшое преимущество было у "Львова". Хотя хозяева долго раскачивались, и только после 30 минут смогли нащупать свою игру. А "Мариуполь" включился с первых минут, начали резвее, используя скорости молодых футболистов, применяя незамысловатую тактику - доставлять мяч вперед за счет длинных передач. Нет ничего удивительного, имея в составе быстрых игроков, таким образом строить игру. И это им принесло дивиденды: забили гол и создали еще один момент, чтобы забить второй. Только после этого горожане вышли из спячки.

Второй тайм "Львов" провел активно, создавал давление, имел больше полумоментов, чем мариупольцы. Но гости выстояли, а с выходом Очеретько смогли выровнять игру. Поэтому ничья - закономерный результат. Нужно отметить, "Мариуполь" не уступал ни в желании, ни в единоборствах. Хотя, на мой взгляд, львовяне были немного ближе к победе, но их усилий не хватило для успеха.

"Верес" - "Колос" 0:0

Иван Балан: Встречались силовые команды, которые в итоге не уступали ни в чем друг другу. "Верес" хоть и дебютант Премьер-лиги, но очень уверенно и боевито противостоял оппоненту. В первом тайме команды создали пару полумоментов, опасных ситуаций не было, за исключением, когда Ильин после паса Богданова, ударом головой имел шанс забить.

Оба коллектива были настроены на победу, не уступали в единоборствах, играли четко в отборе, показали хорошую физическую готовность. Поэтому мы увидели больше силового футбола, чем комбинационного. Может "Колос" был чуть лучше во владении мячом, ибо у них в составе больше опытных игроков.

Второй тайм получился продолжением первого, а после 50-й минуты ровенчане создали два опасных момента, но в обоих случаях надежно сыграл вратарь. После этого пошла открытая игра на встречных курсах, начали возникать не полумоменты, а открытые опасности для взятия ворот. Ближе к концу игры после активного футбола, команды немного сбросили обороты, больше держали мяч, не рискуя пропустить "гол в раздевалку". Тренеры постарались за счет замен удержать темп, что им и удалось. Все 90 минут игроки показали неплохую работоспособность.

Характер команд напомнил мне наставников этих коллективов - и Костышин, и Вирт отличались надежной игрой в свое время на поле. Они привили своим подопечным дух – нет стоячих, нет лежащих, есть только здоровые играющие бойцы.

Можно резюмировать, счет по игре. Было бы очень обидно, если бы кто-то из команд проиграл или выиграл. Как "Верес", так и "Колос" заслужили по очку. А ровенчане получают приз зрительских симпатий за удачный дебют и хорошую игру.

"Шахтер" - "Ингулец" 2:1

Иван Балан: "Шахтер" не испытал никаких проблем, несмотря на то, что наставник "Ингульца" обещал создать "горянкам" максимальный дискомфорт. Для донетчан игра получилась как тренировка с повышенной интенсивностью. Полное доминирование на поле, контроль мяча, при слабой сопротивляемости оппонента. Зато у петровцев самая лучшая реализация голевых моментов. Два создали, один забили. В первом тайме Матвиенко подарил шанс забить, когда отдал пас и вывел соперника один на один, а во втором "Ингулец" своими усилиями сократил счет. Можно сказать, гости проиграли с почетным счетом, и два пропущенных мяча – это успех.

Команды находятся на разных игровых полюсах. Учитывая комплектацию "Шахтера" и его соперника, у которого с прошлого сезона играли четыре человека, остальные новички. Нужно время, чтобы всех привести к единому знаменателю, ибо сейчас видна разная подготовленность и разбалансированность игроков. Исходя из этого наставник "Ингульца" выбрал позиционную оборону, без прессинга впереди, давая сопернику пространство действий. Если бы петровцы раскрылись, то получили бы пять или шесть мячей. А так они рады такому минимальному поражению. Говорить о силе трех новичков "Шахтера" на фоне такого соперника пока рано, но потенциал виден.

"Металлист-1925" - "Рух" 2:1

Александр Севидов: Сама игра, на мой взгляд, ближе к ничейной. Показалось, что со стороны "Руха" была недооценка соперника, а вот харьковчане очень хотели победить, и для этого отдали все силы на футбольном поле. Хозяева избрали правильную тактику – игра на контратаках. И в первом тайме она себя оправдала, как итог - два забитых мяча. "Рух" проснулся только после первого гола, взяли игру под контроль, но тут же пропустили второй.

Нужно отдать должное "Металлисту-1925" в первом тайме они выстояли, очень организованно вся команда оборонялась за линией мяча, поэтому и закономерно, не пропустили. После того как "Рух" отквитал один мяч, игра немного оживилась, гости почувствовали "запах крови", и во второй половине они контролировали ход событий. Хозяева по-прежнему играли на контратаках, имели возможность забить третий мяч, а в защите сыграли надежно. Отметим уверенные действия 18-летнего защитника "Руха" Дидыка, который в паре с Белым смотрелись на должном уровне, получился хороший тандем – опыт и молодость.

Игра продолжалась до последней минуты, львовяне жаждали отыграться, спасти матч, прижали хозяев к собственной штрафной, но коэффициент удачных действий оказался низким. "Металлист-1925" показал в первую очередь хорошую организацию игры в обороне, добыл три очка, и это дать дебютанту психологический толчок для дальнейших поединков. Своим старанием харьковчане заслужили победу, но, повторюсь, ничейный результат был бы более справедливым.

"Заря" - "Александрия" 0:1

Александр Севидов: "Заря" уже традиционно тяжело стартует в чемпионате, и на сей раз не изменили традиции, проиграв дома. Вроде и владели преимуществом, больше атаковали соперника, который построил свою игру на контратаках. У "Александрии" много ушло опытных футболистов, но и пришли не молодые с таким же опытом выступлений в УПЛ. Благо защитная линия сохранилась. Нужно отметить, когда александрийцы забивали гол, то в атаку выбегало шесть человек, и Калюжный за счет партнеров, которые растянули защиту и дали ему коридор, здорово положил мяч в угол.

Несмотря на то, что "Заря" больше атаковала, имела лишь небольшие полумоменты. После ухода Юрченко и Иванисени игра в полузащите стала проблемой. Пригласили как замену Булецу, но в этом матче у него пока не получилось. Во втором тайме у гостей был отличный шанс увеличить счет, когда два игрока вышли против одного, но не точная передача все испортила. "Заря" по инерции атаковала, "Александрия" сконцентрировала все силы в обороне и "выгрызла" три очка. Получилась достаточно живая игра, в мужской борьбе. "Александрия" словила хозяев на контратаке, а "Заря" не нашла потенциала на гол в ответ.

"Десна" - "Черноморец" 3:0

Сергей Шебек: Слабая игра слабой команды фарм-клуба "Динамо". Зато главная задача решена - пристроить посредственных игроков выступать в Премьер-лиге. В начале игры "Черноморец" попытался сопротивляться, даже организовал полумомент на 8-й минуте, но на большее их не хватило. Все решило удаление Билошевского в конце первого тайма. Особенно не понятны его неоправданные действия в моменте с первой желтой карточкой. Видя, что ты уже не успеваешь, зачем катится в ногу соперника с протяжкой выставленными шипами? Не будь здесь желтой, и не было бы удаления. А так подвел команду.

Одесситам и в полном составе тяжело сопротивляется, что уже говорить об игре в меньшинстве. Правда, нужно признать, играй "Черноморец" в равных составах, им бы это не помогло, настолько команда выглядела безвольно и безнадежно. Если не последует усиление квалифицированными игроками, то "моряки" быстро потонут в водовороте турнирной таблицы. "Десна" легко, без лишних усилий забила свои три мяча, и готовится к следующему матчу. Нужно отметить, что в первом пропущенном явная ошибка вратаря Кучерука - еще одного представителя молодежного "динамовского" крыла.

"Ворскла" - "Днепр-1" 2:2

Александр Севидов: Такие бескомпромиссные игры нравятся зрителям. "Днепр-1" проигрывая два раза, сумел сравнять счет, играя в меньшинстве. А это говорит, что у команды есть характер, что вперемешку с сопутствующим Фартом дало результат. Полтавчане сами виноваты, что не смогли воспользоваться численным превосходством. Похожую игру полтавчан мы видели в Финляндии. Имели территориальное преимущество, забили гол, все контролировали, и знали за счет чего и как нужно играть.

А вот за счет чего хотел играть "Днепр-1", абсолютно не понятно. Но просто здорово использовали ошибки хозяев. В первом пропущенном мяче игрокам "Ворсклы" нужно было сыграть проще, выбить мяч в центр поля, а не делать передачу в бровку. Вроде все опытные футболисты группы обороны, и такой детский ляп. Да, Максимов требует не выбивать просто так мяч, сохранить его, но в не таких ситуациях.

Затем вышли вперед, и опять допустили в защите ошибку, потеря в контроле мяча, и самое главное - широкое расположение друг от друга, где нет возможности для подстраховки. На ровном месте теряют мячи и пропускают голы. При счете 2:2 пошел открытый футбол. "Ворскла" стремилась вырвать победу, взвинтили темп, имели возможности забить, но судьба их наказала за непростительные ошибки. Днепряне проявили бойцовский характер и заслуженно взяли один балл, и это можно приравнять к победе, учитывая их ситуацию.

Конечно, видна нехватка Кулача, нападающий, который умеет быть в нужный момент в нужном месте, подставить ногу, или подставиться под пенальти. Одним словом, "Ворскле" впереди не хватает мощи.

Получилась интересная боевая игра, с эмоциями, с удалениями, с ошибками судейской бригады и захватывающей концовкой. Матч удался.