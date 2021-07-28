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Минай заявил в УПЛ игрока, из-за которого мог получить трансферный бан

Премьер-лига
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Легионер будет выступать под 44 номером

Минай заявил в УПЛ игрока, из-за которого мог получить трансферный бан

Фото: ФК Минай/Автор - незвестен

Новина українською

"Минай" внес в заявку на сезон 2021/22 хорватского защитника Мислава Матича. Профиль игрока появился на официальном сайте УПЛ.

21-летний футболист будет выступать под 44 номером.

Добавим, ранее "Минаю" грозил трансферный бан за то, что закарпатский клуб не выплатил платеж солидарности за хорвата. Однако позже стало известно, что вопрос был улажен.

Напомним, что Матич выступал за закарпатцев в прошлом сезоне, отыграл за команду 25 матчей во всех турнирах, 22 из которых начинал в стартовом составе.

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Минай заявил в УПЛ игрока, из-за которого мог получить трансферный бан - изображение 1

Скриншот: УПЛ

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В статье: ФК Минай Мислав Матич
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Источник:
УПЛ

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