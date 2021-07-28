Кобин: Селезнев поможет Минаю, он сейчас много работает

Главный тренер "Миная" Василий Кобин рассказал о планах закарпатской команды.

"Почему решил вернуться? Встретились с президентом клуба, попили кофе, поговорили. Обсудили все моменты нашей предыдущей работы: что было правильно, а что нет. Проанализировали всю работу в клубе за тот период. Решили, что надо снова вместе работать и вернуть успехи нашему клубу, строить новую команду.

Мы прекрасно понимали в каких условиях тогда работали. У нас была всего неделя до дебютного старта в УПЛ. Многие остались с состава, который выигрывал Первую лигу. Но как таковой трансферной политики у клуба не было. Взяли несколько футболистов с опытом, которые, по нашему мнению, должны помочь. И они это сделали. Видимо мы извлекли максимум из той команды в прошлом сезоне. Были, конечно, ошибки: как мои, так и игроков. Команда - это единый коллектив и все мы ошибались. Сейчас это уже нет смысла вспоминать.

Перед тем как повторно принять команду, у меня было 2 месяца творческого отпуска. За это время много проанализировал, почему так получилось, что было не так, где надо было сделать по-другому. Но сейчас совсем другая команда, другие футболисты, другие обстоятельства да и чемпионат будет другим. Не хочу думать о прошлом, а хочу думать о будущем и добиться успеха с "Минаем".