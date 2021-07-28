Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кобин: Селезнев поможет Минаю, он сейчас много работает
Наставник закарпатцев доволен подписанием форварда
Фото: ФК Минай
Главный тренер "Миная" Василий Кобин рассказал о планах закарпатской команды.
"Почему решил вернуться? Встретились с президентом клуба, попили кофе, поговорили. Обсудили все моменты нашей предыдущей работы: что было правильно, а что нет. Проанализировали всю работу в клубе за тот период. Решили, что надо снова вместе работать и вернуть успехи нашему клубу, строить новую команду.
Мы прекрасно понимали в каких условиях тогда работали. У нас была всего неделя до дебютного старта в УПЛ. Многие остались с состава, который выигрывал Первую лигу. Но как таковой трансферной политики у клуба не было. Взяли несколько футболистов с опытом, которые, по нашему мнению, должны помочь. И они это сделали. Видимо мы извлекли максимум из той команды в прошлом сезоне. Были, конечно, ошибки: как мои, так и игроков. Команда - это единый коллектив и все мы ошибались. Сейчас это уже нет смысла вспоминать.
Перед тем как повторно принять команду, у меня было 2 месяца творческого отпуска. За это время много проанализировал, почему так получилось, что было не так, где надо было сделать по-другому. Но сейчас совсем другая команда, другие футболисты, другие обстоятельства да и чемпионат будет другим. Не хочу думать о прошлом, а хочу думать о будущем и добиться успеха с "Минаем".
Что касается селекции в этом сезоне, то мы до последнего не понимали в какой лиге будем играть. Мы с руководством эти моменты обсуждали. Если бы играли в Первой лиге, то мы бы делали ставку на молодежь - до 23 лет, если УПЛ - то стоит разбавить их игроками с опытом. Как видим, будем играть в элите, поэтому исключительно с молодыми игроками шансов на успех было бы мало. Так, молодежь - это скорость, амбициозность и неуступчивость. Но у них нет опыта работы под большим давлением - под давлением СМИ, ожиданий болельщиков, соперника, выездных матчей. Поэтому пригласили и опытных футболистов. У нас есть игроки, которым до 21 и 25 и старше. У нас хороший баланс в этом плане.
Селезнев? Я знаю этого футболиста хорошо. Он забивал во всех турнирах, где участвовал от Лиги чемпионов к внутреннему чемпионату. Сегодня таких действующих футболистов-голеадоров в Украине осталось двое: он и Александр Гладкий. Рядом с ним молодые игроки будут учиться и набираться опыта. Это важно. Селезнев поможет "Минаю", он сейчас много работает.
В какой футбол будем играть? Сейчас прогнозировать трудно. Мы не можем сейчас это сказать. Будем отталкиваться от соперника, от текущей игры, имеющегося состава. Будем играть в тот футбол, который будет приносить нам результат. И, конечно, хотим радовать наших болельщиков.
Хочется, чтобы этот чемпионат прошел хорошо: не было пауз, чтобы были болельщики на трибунах. Это важно. Надеюсь, что мы покажем хороший результат. Приглашаю всех на стадион, вход свободный. Нам нужна ваша поддержка. Как главный тренер команды обещаю, что команда будет биться на каждом участке поля, за каждый мяч. Приходите болеть за "Минай", - сказал Кобин в интервью клубной прессе.
Популярное сейчас
- Украинского дзюдоиста дисквалифицировали с Олимпиады
- Луческу определился с будущим Кулача в Динамо - СМИ
- Свитолина уверенно бьёт итальянку на пути в полуфинал Олимпиады. Как это было
- Презрев законы физики. Шедевральный гол Степанюка в ворота Днепра-1 - ВИДЕО
- Официально! Бондарь и Савина - муж и жена! ФОТО, ВИДЕО
- Даша Савина и Валерий Бондарь устроили предсвадебную фотосессию на Олимпийском