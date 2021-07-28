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Преодолели вспышку COVID-19. Львов в полном составе готовится к игре с Шахтером

Премьер-лига
(1 голосов)

Матч состоится 30 июля

Преодолели вспышку COVID-19. Львов в полном составе готовится к игре с Шахтером

Фото: ФК Львов

Новина українською

Во "Львове" больше нет случаев коронавируса среди игроков.

По информации Meta-ratings.com, 27 июля команда провела тренировку в полном составе. После сдачи тестов, которые оказались негативными, в строй вернулись все футболисты, которые не избежали коронавирусной инфекции и вынуждены были пропустить стартовый поединок чемпионата УПЛ - с "Мариуполем".

Во "Львове" надеются, что они сумеют восстановиться и подойдут в готовности к поединку с "Шахтером".

Отметим, ранее в клубе было зафиксировано 15 положительных случаев коронавируса (11 игроков и 4 тренера).

Напомним, что матч "Львов" - "Шахтер" состоится в пятницу, 30 июля. Начало - в 19:00.

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В статье: ФК Львов Шахтер (Донецк)
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Источник:
Meta-ratings

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Комментарии (3)
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Рівнянин (Рівне)
28.07.2021 в 13:11
То це була лише спалахуйка.)))Вдеріть чумазих,як в березні цього року!
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c99baf (Харьков)
28.07.2021 в 12:56
"Львы",готовьте чувалы,"Шахтёр" сделает вам "щеплення"...
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Віктор Бокасса (Betwmount)
28.07.2021 в 12:21
Мабуть хочуть заразити кротів)
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