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Преодолели вспышку COVID-19. Львов в полном составе готовится к игре с Шахтером
Матч состоится 30 июля
Фото: ФК Львов
Во "Львове" больше нет случаев коронавируса среди игроков.
По информации Meta-ratings.com, 27 июля команда провела тренировку в полном составе. После сдачи тестов, которые оказались негативными, в строй вернулись все футболисты, которые не избежали коронавирусной инфекции и вынуждены были пропустить стартовый поединок чемпионата УПЛ - с "Мариуполем".
Во "Львове" надеются, что они сумеют восстановиться и подойдут в готовности к поединку с "Шахтером".
Отметим, ранее в клубе было зафиксировано 15 положительных случаев коронавируса (11 игроков и 4 тренера).
Напомним, что матч "Львов" - "Шахтер" состоится в пятницу, 30 июля. Начало - в 19:00.
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