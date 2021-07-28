Преодолели вспышку COVID-19. Львов в полном составе готовится к игре с Шахтером

Во "Львове" больше нет случаев коронавируса среди игроков.

По информации Meta-ratings.com, 27 июля команда провела тренировку в полном составе. После сдачи тестов, которые оказались негативными, в строй вернулись все футболисты, которые не избежали коронавирусной инфекции и вынуждены были пропустить стартовый поединок чемпионата УПЛ - с "Мариуполем".

Во "Львове" надеются, что они сумеют восстановиться и подойдут в готовности к поединку с "Шахтером".

Отметим, ранее в клубе было зафиксировано 15 положительных случаев коронавируса (11 игроков и 4 тренера).

Напомним, что матч "Львов" - "Шахтер" состоится в пятницу, 30 июля. Начало - в 19:00.