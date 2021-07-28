Источник: Супряга может все еще перейти в Дженоа - судьба украинца зависит от Ромы

Итальянская "Дженоа" вернулась к варианту с трансфером украинского нападающего "Динамо" Владислава Супряги. Об этом сообщает Primocanale.

По информации источника, проблема перехода в том, что генуэзскому клубу необходимо знать будущее форварда Эльдора Шомуродова, так как его трансфер принесет необходимые деньги. 29-летним узбеком активно интересуется "Рома", "красно-синие" намерены выручить за футболиста 15 миллионов евро.

Немецкий портал Transfermarkt оценивает украинца в 6 млн евро.

Напомним, в минувшем сезоне Супряга за "Динамо" во всех турнирах провел 31 матч, забил 3 мяча и отдал пять результативных передач.