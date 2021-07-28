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Источник: Супряга может все еще перейти в Дженоа - судьба украинца зависит от Ромы

Премьер-лига
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(1 голосов)

Клуб вернулся к варианту с трансфером форварда "Динамо"

Источник: Супряга может все еще перейти в Дженоа - судьба украинца зависит от Ромы

Новина українською

Итальянская "Дженоа" вернулась к варианту с трансфером украинского нападающего "Динамо" Владислава Супряги. Об этом сообщает Primocanale.

По информации источника, проблема перехода в том, что генуэзскому клубу необходимо знать будущее форварда Эльдора Шомуродова, так как его трансфер принесет необходимые деньги. 29-летним узбеком активно интересуется "Рома", "красно-синие" намерены выручить за футболиста 15 миллионов евро.

Немецкий портал Transfermarkt оценивает украинца в 6 млн евро.

Напомним, в минувшем сезоне Супряга за "Динамо" во всех турнирах провел 31 матч, забил 3 мяча и отдал пять результативных передач.

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В статье: Динамо (Киев) Дженоа (Генуя) Владислав Супряга
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Источник:
Primocanale

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Комментарии (4)
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ricco-sc (Київ)
28.07.2021 в 14:47
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Сергей1987 (Киев)
28.07.2021 в 13:46
Супряга проиграл конкуренцию в ДК всем. Вря дли не нужный игрок ДК нужен итальянцам. Вангую аренду в ЧУ, может даже в Днепр или в Черноморец в пару к Ванату.
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-1
Будєм разбіратся (Київ)
28.07.2021 в 14:35
В Дніпро було б не так вже й погано
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+1
0
белорус (Киев)
28.07.2021 в 15:04
Серёга, тут головой думать надо разбираться в футболе, а не нести чепуху. Супряга почему не заиграл в ДК, потому что в нашем колхозном чемпионате оно играет с позиции силы, а Супряга - это игрок взрыва, бешенной скорости, контратаки, а в позиционном нападении он слаб. А Дженоа, как раз таки ему подходит, т.к. это команда второй половины таблицы серии А и вынужденно играет на контратаках, поэтому для неё, как раз Супряга и неплохой вариант.
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