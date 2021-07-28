(Анти) Герой футбольного дня. Евгений Селезнев

Последний официальный его матч состоялся двенадцатого декабря 2020-го года, где Евгений Селезнев показал весьма неплохой перформанс. Забил один гол из двух голевых эпизодов, выполнил двадцать передач, заработал на себе два фола. Показатель xG составил 0.75, но с тех пор нападающий не провел ни одного поединка. Он воевал с руководством "Колоса", пытался хоть как-то обелить свою репутацию после алкоскандала, прощупывал почву относительно дальнейшего устройства карьеры. Занимался чем угодно, кроме игры в футбол.

Так было лучше. Как удачно подметил один из экспертов, футбол устал от Селезнева, хотя Селезнев не устал любить себя в футболе. Он даже в "Колосе" не был полезным. Забивать с пенальти мог и кто-то другой, а тот нереализованный шанс в матче с "Риекой" в квалификации Лиги Европы стоил команде еврокубковых перспектив, а Украине, возможно, более высокого места в Таблице коэффициентов. Но самого Евгения такие мелочи не беспокоят. Он зациклен на рекорде, и видит перед собой показатель только Максима Шацких. Все остальное – не для него.

Его даже не смущает маленькая зарплата, которую смог найти для него "Минай". Дороже денег оказались перспективы. В прошлом году "Минай" заработал право на девять пенальти (чаще пробивал только "Колос"). Семь голов с одиннадцатиметровой отметки – это как раз почти то, чего не хватает Селезневу для рекорда.

Селезнев, надо сказать, начал на Закарпатье хитро – с налаживания отношений с главным тренером Василием Кобиным. Часто проводят параллели с Артемом Милевским, но у того с тренером отношения не задались с самого начала. И дело не только в отказе выходить на замену в поединке с "Александрией". Дело в общей расстановке акцентов: Милевский не был в коллективе безоговорочным авторитетом, что подтверждает отсутствие у Артема права пробивать пенальти даже тогда, когда у "Миная" таких было два за матч. Селезнев – это другая история.

Селезнева акцентировано брали для того, чтобы "разбавить" опытом молодежь. А уменьшение финансового аппетита нападающего обеспечили обещанием предоставить статус штатного пенальтиста. Интересы всех сторон совпали, но не факт, что от этого выиграет футбол.

Ну и уже производные вопросы от ситуации: не взорвется ли эта бомба замедленного действия в течение сезона, потянув "Минай" на дно? Не оттолкнет ли одиозная персона этого футболиста болельщиков от команды? И самое главное – неужели именно такую ​​легенду заслуживает украинская Премьер - лига?