  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. (Анти) Герой футбольного дня. Евгений Селезнев
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

(Анти) Герой футбольного дня. Евгений Селезнев

Премьер-лига
Обновлено
(14 голосов)

Минай не постыдился подобрать то, что никому не нужно

(Анти) Герой футбольного дня. Евгений Селезнев

Фото - Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Последний официальный его матч состоялся двенадцатого декабря 2020-го года, где Евгений Селезнев показал весьма неплохой перформанс. Забил один гол из двух голевых эпизодов, выполнил двадцать передач, заработал на себе два фола. Показатель xG составил 0.75, но с тех пор нападающий не провел ни одного поединка. Он воевал с руководством "Колоса", пытался хоть как-то обелить свою репутацию после алкоскандала, прощупывал почву относительно дальнейшего устройства карьеры. Занимался чем угодно, кроме игры в футбол.

Так было лучше. Как удачно подметил один из экспертов, футбол устал от Селезнева, хотя Селезнев не устал любить себя в футболе. Он даже в "Колосе" не был полезным. Забивать с пенальти мог и кто-то другой, а тот нереализованный шанс в матче с "Риекой" в квалификации Лиги Европы стоил команде еврокубковых перспектив, а Украине, возможно, более высокого места в Таблице коэффициентов. Но самого Евгения такие мелочи не беспокоят. Он зациклен на рекорде, и видит перед собой показатель только Максима Шацких. Все остальное – не для него.

(Анти) Герой футбольного дня. Евгений Селезнев - изображение 1

Его даже не смущает маленькая зарплата, которую смог найти для него "Минай". Дороже денег оказались перспективы. В прошлом году "Минай" заработал право на девять пенальти (чаще пробивал только "Колос"). Семь голов с одиннадцатиметровой отметки – это как раз почти то, чего не хватает Селезневу для рекорда.

Селезнев, надо сказать, начал на Закарпатье хитро – с налаживания отношений с главным тренером Василием Кобиным. Часто проводят параллели с Артемом Милевским, но у того с тренером отношения не задались с самого начала. И дело не только в отказе выходить на замену в поединке с "Александрией". Дело в общей расстановке акцентов: Милевский не был в коллективе безоговорочным авторитетом, что подтверждает отсутствие у Артема права пробивать пенальти даже тогда, когда у "Миная" таких было два за матч. Селезнев – это другая история.

Селезнева акцентировано брали для того, чтобы "разбавить" опытом молодежь. А уменьшение финансового аппетита нападающего обеспечили обещанием предоставить статус штатного пенальтиста. Интересы всех сторон совпали, но не факт, что от этого выиграет футбол.

Ну и уже производные вопросы от ситуации: не взорвется ли эта бомба замедленного действия в течение сезона, потянув "Минай" на дно? Не оттолкнет ли одиозная персона этого футболиста болельщиков от команды? И самое главное – неужели именно такую ​​легенду заслуживает украинская Премьер - лига?

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: герой футбольного дня
Оцените этот материал:
(14 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (24)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Caballero (Fale town Fale state)
28.07.2021 в 15:04
Женю не трожь! Он Герой!!
Ответить
0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
28.07.2021 в 14:49
Не оттолкнет ли одиозная персона этого футболиста болельщиков от команды?___________________ну если у клуба, который особо не скрывает, что существует на таможенные поборы, есть болельщики, то так им и надо) и Петухову тоже
Ответить
+1
-1
avatar
Stuntriding (Киев)
28.07.2021 в 14:48
Узнав, что вечно голодное существо тунец, приютился у контрабандистов.На днях ожидается грандиозное возвращение Легенды Динамо Киев и подписания контракта с Максимом Шацким. На какой срок, пока не известно, но достоверно точно, что Максим решил отказаться от зарплаты, лиж бы тунца порвало
Ответить
+2
-1
legio5 (Николаев)
28.07.2021 в 14:33
В следующем году Селя в Металле? Причем платит зп он а не ему, а за каждый пробитый пеналь уходит скромный перевод на имя Ярославского. ))) На самом деле, могу Селе пожелать только удачи и уйти с гордо поднятой головой, а не обделаться
Ответить
+2
-4
Mexxxxx (Просяная)
28.07.2021 в 14:28
"Я кормил, кормлю и буду кормить свою семью до конца своих дней, пока не сдохну. И буду кормить самим лучшим. Считаю, это правильно. Так должен поступить нормальный муж, мужчина", – сказал Селезнев. (2016 год). Сыграл больше чем за десяток клубов, разных. Поэтому будет он переходить еще, играть, что обсуждать. Уровень наших клубов сейчас такой, что могут играть подтянуться с тренерских лавок и похлеще ветераны. А вдруг вторая молодость, второе дыхание...
Ответить
+1
-1
legio5 (Николаев)
28.07.2021 в 14:29
...вторая семья...
Ответить
+1
0
Mexxxxx (Просяная)
28.07.2021 в 14:31
, точно, и это тоже
0
0
Caballero (Fale town Fale state)
28.07.2021 в 15:05
Просяная єто какая область?
0
0
Будєм разбіратся (Київ)
28.07.2021 в 14:00
Я кращого бомбардира ЧС-90 Саленка недавно бачив. Бухав біля кіоска, на бомжа схожий. Рекорд з Селезня не зробить ні хорошого футболіста, ні хорошу людину. Але поки є мрія в людини то хоч не впаде нижче плінтуса.
Ответить
+8
-1
avatar
CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
28.07.2021 в 14:02
"Я кращого бомбардира ЧС-90 Саленка недавно бачив. Бухав біля кіоска, на бомжа схожий." а леоненко був поряд - другу пляшку відкривав...
Ответить
+9
-1
avatar
una bomba REAL (Palma de Mallorca)
28.07.2021 в 14:17
Serega1111 (Киев) "а единственная причина по которой он так пытался куда-то втиснуться - это бабло. Когда он переходил в Кубань" УСІ псевдорекорди кормільца залишилися з Арсеналом рабіновіча-черновецького та Дніпром коломойського ... яких вже немає, на жаль чи на щастя...
+5
0
Caballero (Fale town Fale state)
28.07.2021 в 15:06
ЧС-94.
0
0
avatar
Serega1111 (Киев)
28.07.2021 в 14:12
Не знаю как кто, но имею такое мнение, что плевать Кормильцу на все рекорды с высокой колокольни, а единственная причина по которой он так пытался куда-то втиснуться - это бабло. Когда он переходил в Кубань - каких спортивных достижений он там мог добиться? Забить 5-6 за сезон и спасти их от вылета. Это интересная задача для основного форварда СбУ, каким он тогда являлся? А когда он еще что-то мог на поле - предпочитал играть за третьесортные турецкие клубы, потому что там денег больше давали и пофиг ему было на все рекорды, а мог ведь уже побить... И только когда все свои физические кондиции он исчерпал, репутацию бухаловом напрочь убил, тут ему рекорд понадобился. Вот ему сейчас вроде дали 2,5 косаря в месяц в Минае, дал бы какой-нибудь Хабаровск или Енисей процентов на 20-25 больше - и за Кормильцем аж задымело бы... Потому что все таки понимает, что бабла или уже нет или скоро не будет, мозгов чтобы где-то устроиться тоже особо нет, а в чем-то себе отказывать он наверняка не привык...
Ответить
+7
-2
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
28.07.2021 в 14:58
А на Саленка дійсно страшно дивитись.Лице як галоша.опустився до ручки.
Ответить
+2
0
avatar
CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
28.07.2021 в 13:56
Доречі про яку ПОВАГУ (RESPECT) може йти мова, коли мова (sorry за тавтологію) заходить за алкаша (похлеще мілевського у былые годы) з совковим єством ...?
Ответить
+9
-1
avatar
CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
28.07.2021 в 13:49
"Минай не поцурався підібрати те, що нікому не потрібно" за 70 тисяч гривень щомісяця - нічого собі так...
Ответить
+8
-1
avatar
alex 66 (Кременчук)
28.07.2021 в 13:44
Селезньова акцентовано брали для того, аби "розбавити" досвідом молодь.(автор) Молодь буде розбавлена 100% пивом та вином, бо там сам Цар)))), алкаш та запроданець. Ім'я заробити важко, але прос.р.а.ти дуже легко. Один ганебний вчинок і все ти в ауті або поза грою. Таких в нашому футболі море.
Ответить
+5
0
vadooo (Слатино)
28.07.2021 в 13:35
Один рекордсмен Тимощук, второй будет Поилец, а Украинский футбол от них в заднице.
Ответить
+2
-1
avatar
Динамо-машина (Киев)
28.07.2021 в 13:31
Вата должна гореть. Надеюсь его пердак подгорит от не достигнутого рекорда.
Ответить
+9
-3
Hanter44 (Baburka)
28.07.2021 в 13:19
Уважаемый Игор Семьон,а Вам знакомо слово "ПОРЯДОЧНОСТЬ"?
Ответить
+4
-4
sergio07 (Запоріжжя)
28.07.2021 в 13:30
А я, на жаль, з автором згоден. За останні приблизно 5 років повага до Селезньова-гравця (а вона була) розтанула.
Ответить
+4
0
Hanter44 (Baburka)
28.07.2021 в 13:47
Но это не отменяет порядочность в публикациях.
+2
-2
avatar
alex 66 (Кременчук)
28.07.2021 в 13:47
Hanter44 (Baburka) а Ви згодні з тим що, чоловьяга обіср..а..вся на всю футбольну ккраїну та ще й гавкало що не винен. Ім'я заробити тяжко, а втратити дуже легко. Воно навіть на фото (вище)під кайфом.
Ответить
+5
-1
avatar
Serega1111 (Киев)
28.07.2021 в 14:45
А знакомо ли это слово герою статьи? Большой вопрос...
Ответить
+1
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...