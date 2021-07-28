Нужно выяснить отношения. Мэр Одессы хочет встретиться с собственниками стадиона Черноморец

Оставшись без своего стадиона, владельцами которого еще в прошлом году стала американская компания Allrise Capital, "Черноморец" вынужден был перенести первый домашний матч сезона-2021/22 с "Днепром-1" на поле соперника.

А тем временем на арене проводятся концерты, после которых о пригодности газона к проведению матчей говорить не приходится. Этот факт не остался без внимания городской власти.

Будущее стадиона "Черноморец" в парке Шевченко беспокоит мэра Одессы Геннадия Труханова, о чем он заявил в ходе аппаратного совещания в муниципалитете.

"Черноморец" был стадионом, который принадлежал нашей команде и которым гордилась вся Одесса. Я надеюсь, что мы будем еще гордиться командой. А вот то, что сегодня происходит на стадионе, мы все видим. Его купила добросовестная компания, однако в планах развития спорта "Черноморца" у них нет. К сожалению, стадион сегодня развивается как большая концертная площадка. Организовано два концерта – Монатика и Коржа. Что касается первого из них, то по нашим данным, коммунальные службы вывезли три 20-тонных КамАЗа мусора после него. Кто-то отдыхал, веселился, коммунальщики убирали, а кто-то зарабатывал на этом. Теперь вот был концерт Коржа с 45 тысячами присутствующих. И снова наши коммунальщики все это вывозят. Вы можете представить, что после такого количества людей остается. Поэтому я прошу организовать встречу с исполнительной дирекцией стадиона "Черноморец" и выяснить наши отношения", - сказал Труханов.