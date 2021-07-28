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Нужно выяснить отношения. Мэр Одессы хочет встретиться с собственниками стадиона Черноморец

Премьер-лига
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Газон арены непригоден для проведения матчей

Нужно выяснить отношения. Мэр Одессы хочет встретиться с собственниками стадиона Черноморец

Фото: 8news.com.ua

Новина українською

Оставшись без своего стадиона, владельцами которого еще в прошлом году стала американская компания Allrise Capital, "Черноморец" вынужден был перенести первый домашний матч сезона-2021/22 с "Днепром-1" на поле соперника.

А тем временем на арене проводятся концерты, после которых о пригодности газона к проведению матчей говорить не приходится. Этот факт не остался без внимания городской власти.

Будущее стадиона "Черноморец" в парке Шевченко беспокоит мэра Одессы Геннадия Труханова, о чем он заявил в ходе аппаратного совещания в муниципалитете.

"Черноморец" был стадионом, который принадлежал нашей команде и которым гордилась вся Одесса. Я надеюсь, что мы будем еще гордиться командой. А вот то, что сегодня происходит на стадионе, мы все видим. Его купила добросовестная компания, однако в планах развития спорта "Черноморца" у них нет. К сожалению, стадион сегодня развивается как большая концертная площадка.

Организовано два концерта – Монатика и Коржа. Что касается первого из них, то по нашим данным, коммунальные службы вывезли три 20-тонных КамАЗа мусора после него. Кто-то отдыхал, веселился, коммунальщики убирали, а кто-то зарабатывал на этом.

Теперь вот был концерт Коржа с 45 тысячами присутствующих. И снова наши коммунальщики все это вывозят. Вы можете представить, что после такого количества людей остается. Поэтому я прошу организовать встречу с исполнительной дирекцией стадиона "Черноморец" и выяснить наши отношения", - сказал Труханов.

Читайте такжеКогда футбол отходит на второй план. Концерт Коржа на стадионе Черноморец посетило 45 тысяч зрителей

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В статье: Стадион "Черноморец" Черноморец (Одесса)
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Источник:
dumskaya.net

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Комментарии (5)
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Primeval (Одесса)
28.07.2021 в 14:53
Ой, это все на публику. Наш мэр ничего не может нормального сделать, кроме как застраивать город, это у него получается лучше всего, ну и понты кидать на камеру и грузиться с депутатов городских, всё на что оно способно
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2.dc (Николаев)
28.07.2021 в 14:52
Судя по тесту, в договорных документах слова "спорт" и "футбол" вообще отсутствуют как таковые. И потому позиция Труханова видится вообще как никакая ... проще говоря, сами про.с.рали футбольный стадион ...
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ricco-sc (Київ)
28.07.2021 в 14:49
труханов - это парашкинский балабол.
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alex.belogubko (одесса)
28.07.2021 в 13:59
янки хозяева что хотят то и делают --зарабатывают деньги на концертах а футболом столько не заработаешь 200-300 человек это не что и ещё угрозы фанатов а сколько стоит аренда -полиция на один матч
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Просто Квашин (Харьков)
28.07.2021 в 14:35
Янки ??? Они такие янки, как ты -- украинец... Мокши с американскими паспортами....
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