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Минай подписал двух воспитанников Шахтера

Премьер-лига
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Закарпатцы продолжают усиливать свой состав

Минай подписал двух воспитанников Шахтера

Фото: ФК Минай

Новина українською

"Минай" продолжает усиливать свой состав. Закарпатский клуб объявил о подписании атакующего полузащитника Дмитрия Билонога и нападающего Богдана Коваленко.

26-летний Билоног - воспитанник донецкого "Шахтера". Выступал за молодежные команды "горняков". На взрослом уровне поиграл за "Звезду" с Кропивницкого и донецкий "Олимпик", за клубы России, Финляндии и Беларуси. Был игроком сборной Украины на юношеском уровне - от U-16 до U-20. Сейчас игрок принадлежит харьковскому "Металлисту", а в "Минае" проведет на правах аренды.

24-летний Коваленко является воспитанником киевского "Арсенала" и донецкого "Шахтера". На взрослом уровне выступал за "Чайку", "Черноморец" и "Черкащину", клубы Латвии и Кипра. Последний сезон провел в черкасском "ЛНЗ". Выступал за юношескую сборную Украины U-17.

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В статье: Дмитрий Билоног ФК Минай Богдан Коваленко
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Источник:
ФК Минай

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