Официально: Кулач подписал контракт с Динамо

Киевское "Динамо" объявило о подписании контракта с форвардом Владиславом Кулачем.

Контракт подписан по схеме 2+1.

Кулач будет заявлен за "Динамо" в ближайшее время под номером 28 и сможет принять участие уже в предстоящем матче против ровенского "Вереса", который состоится в воскресенье, 1 августа.

В прошлом сезоне Кулач стал лучшим бомбардиром УПЛ в составе "Ворсклы", но покинул полтавский клуб как свободный агент. Мирча Луческу взял Владислава на просмотр на летние сборы, тот принял участие в нескольких контрольных поединках и отметился двумя голами.

Интересно, что Кулач - третий форвард, который присоединился к "Динамо" этим летом. Ранее киевский клуб арендовал у московского ЦСКА белорусского нападающего Илью Шкурина, а также купил у словацкого клуба ДАК 1904 венесуэльского страйкера Эрика Рамиреса.

Напомним, что на Евро тяжелую травму получил Артем Беседин, который, вероятно, в 2021-м уже не сыграет. Также в обойме все еще остается Владислав Супряга, которого активно сватают в итальянскую "Дженоа".

Стоит заметить, что Кулач является воспитанником "Шахтера", впрочем за первую команду не сыграл ни одного матча. Он играл в аренде за "Ильичевец", запорожский "Металлург", каменскую "Сталь", "Зарю", "Александрию", также дважды ездил за границу - в Турцию и Венгрию, где однако раскрыться не смог. Лучше всего у него получалось в составе именно "Ворсклы", за которую он забил 27 голов в матчах УПЛ.