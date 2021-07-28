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Алан Патрик: Первый матч очень важен - важно начинать побеждать

Премьер-лига
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Горняки в 1-м туре одолели Ингулец

Алан Патрик: Первый матч очень важен - важно начинать побеждать

shakhtar.com

Новина українською

Хавбек "Шахтера" Алан Патрик прокомментировал победу над "Ингульцом" (2:1) в матче первого тура УПЛ.

"Я очень счастлив, что помог команде и забил гол. Первый матч очень важен - важно начинать побеждать. Это была наша цель. Нам удалось провести отличную игру, несмотря на то, что в конце было чуть больше прессинга, давления.

Пропустили мяч, но, думаю, хорошо контролировали игру. Не хватило пространства впереди, в атаке - мы могли забить больше. Но победа важна, и мы будем продолжать усердно работать", - сказал Патрик.

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В статье: Алан Патрик Шахтер (Донецк) Ингулец (Петрово)
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Источник:
FC Shakhtar Donetsk

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