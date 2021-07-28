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Алан Патрик: Первый матч очень важен - важно начинать побеждать
Горняки в 1-м туре одолели Ингулец
shakhtar.com
Хавбек "Шахтера" Алан Патрик прокомментировал победу над "Ингульцом" (2:1) в матче первого тура УПЛ.
"Я очень счастлив, что помог команде и забил гол. Первый матч очень важен - важно начинать побеждать. Это была наша цель. Нам удалось провести отличную игру, несмотря на то, что в конце было чуть больше прессинга, давления.
Пропустили мяч, но, думаю, хорошо контролировали игру. Не хватило пространства впереди, в атаке - мы могли забить больше. Но победа важна, и мы будем продолжать усердно работать", - сказал Патрик.
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