Алан Патрик: Первый матч очень важен - важно начинать побеждать

Хавбек "Шахтера" Алан Патрик прокомментировал победу над "Ингульцом" (2:1) в матче первого тура УПЛ.

"Я очень счастлив, что помог команде и забил гол. Первый матч очень важен - важно начинать побеждать. Это была наша цель. Нам удалось провести отличную игру, несмотря на то, что в конце было чуть больше прессинга, давления.

Пропустили мяч, но, думаю, хорошо контролировали игру. Не хватило пространства впереди, в атаке - мы могли забить больше. Но победа важна, и мы будем продолжать усердно работать", - сказал Патрик.