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Калюжный: Перед Александрией стоит задача — попадание в еврокубки

Премьер-лига
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Калюжный: Перед Александрией стоит задача — попадание в еврокубки

fco.com.ua

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Хавбек "Александрии" Иван Калюжный поделился своими впечатлениями о победе над "Зарей" (1:0) в 1-м туре УПЛ и рассказал о целях команды на сезон.

"Поединок с "Зарей" получился очень сложным. Но в тоже время и интересным. Обе команды имели не один шанс отличиться, а такой футбол, думаю, нравится зрителям. Считаю, что итог матча справедлив. Мы выбрали такую тактику, которая принесла "Александрии" успех. Наш тренерский штаб всегда ставит перед командой максимальные задачи. Хотя, если бы перед игрой мне сказали, что встреча завершится вничью, я, наверное, не отказался бы.

Что касается моего забитого мяча, то я до последнего думал отдавать передачу, но потом-таки решил пробить. Рад, что не ошибся. Этот гол я посвятил свое семье, близким для меня людям.

В нынешнем сезоне перед "Александрией" стоит задача — попадание в еврокубки. Мы хорошо стартовали в чемпионате, будем стараться и дальше радовать своих болельщиков и шаг за шагом идти к своей цели", - сказал Калюжный.

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В статье: Заря (Луганск) ФК Александрия Иван Калюжный
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