Динамо вернуло Дубинчака Днепру-1

Левый защитник "Динамо" Владислав Дубинчак проведет следующий сезон на правах аренды в " Днепре-1 ".

В минувшем сезоне Владислав также выступал за "Днепр-1" на правах аренды. В его активе 25 матчей во всех турнирах за днепровскую команду.

В системе киевского "Динамо" Дубинчак находится c 2014 года. Кроме "Динамо" и СК "Днепр-1", он также выступал за киевский "Арсенал" и львовские "Карпаты" (на правах аренды).

Отметим, что контракт игрока с киевским клубом рассчитан как раз до лета 2022 года.