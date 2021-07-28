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Динамо вернуло Дубинчака Днепру-1
Аренда до конца сезона
Фото: СК Днепр-1
Левый защитник "Динамо" Владислав Дубинчак проведет следующий сезон на правах аренды в "
В минувшем сезоне Владислав также выступал за "Днепр-1" на правах аренды. В его активе 25 матчей во всех турнирах за днепровскую команду.
В системе киевского "Динамо" Дубинчак находится c 2014 года. Кроме "Динамо" и СК "Днепр-1", он также выступал за киевский "Арсенал" и львовские "Карпаты" (на правах аренды).
Отметим, что контракт игрока с киевским клубом рассчитан как раз до лета 2022 года.
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