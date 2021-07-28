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Динамо вернуло Дубинчака Днепру-1

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Аренда до конца сезона

Динамо вернуло Дубинчака Днепру-1

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Левый защитник "Динамо" Владислав Дубинчак проведет следующий сезон на правах аренды в "Днепре-1".

В минувшем сезоне Владислав также выступал за "Днепр-1" на правах аренды. В его активе 25 матчей во всех турнирах за днепровскую команду.

В системе киевского "Динамо" Дубинчак находится c 2014 года. Кроме "Динамо" и СК "Днепр-1", он также выступал за киевский "Арсенал" и львовские "Карпаты" (на правах аренды).

Отметим, что контракт игрока с киевским клубом рассчитан как раз до лета 2022 года.

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В статье: Динамо (Киев) СК Днепр-1 Владислав Дубинчак
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (1)
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Просто любитель (Днепр)
28.07.2021 в 18:17
Классная новость.. пора его уже выкупить. Отличный защитник
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