ВАР не будет задействован на матчах УПЛ до 8-го августа

Как уже сообщала ранее УАФ, с середины июля в Украине продолжается обучение третьей волны арбитров ВАР.

По информации Комитета арбитров УАФ, программой предусмотрены различные этапы и формы занятий в режиме, для которых задействованы оба фургона системы ВАР, имеющиеся в Украине.

Планируется, что обучение будет проводиться до 8 августа. После этого один из двух фургонов, которые есть в наличии в УАФ, может быть возвращен к полноценной работе в режиме онлайн на матчах УПЛ .

Другой фургон будет продолжать работать в режиме обучения арбитров.

После успешного завершения обучения количество украинских рефери, которые смогут работать с системой ВАР, возрастет до 13-ти, в поле - до 19-ти, помощников ВАР - до 14-ти. Кроме этого, будет подготовлено пять новых наблюдателей ВАР.