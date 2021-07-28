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ВАР не будет задействован на матчах УПЛ до 8-го августа

Премьер-лига
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Оба фургона заняты для подготовки арбитров

ВАР не будет задействован на матчах УПЛ до 8-го августа

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Как уже сообщала ранее УАФ, с середины июля в Украине продолжается обучение третьей волны арбитров ВАР.

По информации Комитета арбитров УАФ, программой предусмотрены различные этапы и формы занятий в режиме, для которых задействованы оба фургона системы ВАР, имеющиеся в Украине.

Планируется, что обучение будет проводиться до 8 августа. После этого один из двух фургонов, которые есть в наличии в УАФ, может быть возвращен к полноценной работе в режиме онлайн на матчах УПЛ.

Другой фургон будет продолжать работать в режиме обучения арбитров.

После успешного завершения обучения количество украинских рефери, которые смогут работать с системой ВАР, возрастет до 13-ти, в поле - до 19-ти, помощников ВАР - до 14-ти. Кроме этого, будет подготовлено пять новых наблюдателей ВАР.

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В статье: Украинская Премьер-лига ВАР
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Источник:
УАФ

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Комментарии (2)
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Acsakal (Kharkov)
28.07.2021 в 19:43
Це все добре, але я не зрозумів 2 речі. Перше: чому це навчання не було проведене ДО початку сезону в УПЛ? Хіба для цього було мало часу з 11.05.21??? Друге: як вони збираються двома фургонами обслуговувати 8 матчів, навіть з урахуванням їх неодночасності? Чи ВАР знову буде лише "привілеєм для грандів"?
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Olegyurchak (Хмельницький )
28.07.2021 в 19:42
А если что-то не сложится у Динамо с Шахтёром, то вообще не будет задействован.
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