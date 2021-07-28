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ВАР не будет задействован на матчах УПЛ до 8-го августа
Оба фургона заняты для подготовки арбитров
Фото Павла Кубанова - УАФ
Как уже сообщала ранее УАФ, с середины июля в Украине продолжается обучение третьей волны арбитров ВАР.
По информации Комитета арбитров УАФ, программой предусмотрены различные этапы и формы занятий в режиме, для которых задействованы оба фургона системы ВАР, имеющиеся в Украине.
Планируется, что обучение будет проводиться до 8 августа. После этого один из двух фургонов, которые есть в наличии в УАФ, может быть возвращен к полноценной работе в режиме онлайн на матчах
Другой фургон будет продолжать работать в режиме обучения арбитров.
После успешного завершения обучения количество украинских рефери, которые смогут работать с системой ВАР, возрастет до 13-ти, в поле - до 19-ти, помощников ВАР - до 14-ти. Кроме этого, будет подготовлено пять новых наблюдателей ВАР.
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