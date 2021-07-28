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Источник: Супряга близок к переходу в Дженоа

Премьер-лига
(1 голосов)

Итальянские источники снова стали активно писать про трансфер украинца

Источник: Супряга близок к переходу в Дженоа

Новина українською

Нападающий "Динамо" Владислав Супряга близок к переходу в "Дженоа". Об этом сообщает авторитетный итальянский журналист и инсайдер Николо Скира.

Источник пишет о том, что контракт игрока будет рассчитан до 2026 года.

Ранее сообщалось о том, что транфер Супряги будет зависеть от возможной продажи 26-летнего форварда Элдора Шомуродова, которая позволит "Дженоа" выручить нужные средства на покупку украинца.

Напомним, в минувшем сезоне Супряга за "Динамо" во всех турнирах провел 31 матч, забил 3 мяча и отдал пять результативных передач.

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В статье: Динамо (Киев) Дженоа (Генуя) Владислав Супряга
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Комментарии (8)
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simargl (Чернигов)
28.07.2021 в 20:13
Что бы купить что-то не нужное сначала надо продать что-то нужное ...
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+1
0
Спецдоктор (Днепр)
28.07.2021 в 20:12
Уже не смешно
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+1
0
kapkan (Луганск)
28.07.2021 в 20:04
Напишите, когда продадут, а то он уже 2-й или 3-й год "близок к переходу".
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0
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Romerik (YNWA)
28.07.2021 в 19:53
Та йомайо. Продайте ж його накінець хоть кудась. Сага Супряга Дженоа вже на 5 круг заходить... Чого в нас зі звичайного переходу так роздувають інформ простір...
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+1
0
Fishing 555 (Rivne)
28.07.2021 в 19:52
Да пусть уже идёт
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0
0
kukarekin (Одесса)
28.07.2021 в 19:50
Суркисня не знает как его спихнуть. Он психологически потух, нужна смена обстановки
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+1
0
Hanter44 (Baburka)
28.07.2021 в 19:48
А чего не писать? Если этого так хотят,то можно и написать
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0
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kukarekin (Одесса)
28.07.2021 в 19:46
Очередная утка, пусть идёт в аренду в Черноморец
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+2
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