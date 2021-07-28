Источник: Супряга близок к переходу в Дженоа

Нападающий " Динамо " Владислав Супряга близок к переходу в "Дженоа". Об этом сообщает авторитетный итальянский журналист и инсайдер Николо Скира.

Источник пишет о том, что контракт игрока будет рассчитан до 2026 года.

Ранее сообщалось о том, что транфер Супряги будет зависеть от возможной продажи 26-летнего форварда Элдора Шомуродова, которая позволит "Дженоа" выручить нужные средства на покупку украинца.

Напомним, в минувшем сезоне Супряга за "Динамо" во всех турнирах провел 31 матч, забил 3 мяча и отдал пять результативных передач.