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Источник: Супряга близок к переходу в Дженоа
Итальянские источники снова стали активно писать про трансфер украинца
Нападающий "
Источник пишет о том, что контракт игрока будет рассчитан до 2026 года.
Ранее сообщалось о том, что транфер Супряги будет зависеть от возможной продажи 26-летнего форварда Элдора Шомуродова, которая позволит "Дженоа" выручить нужные средства на покупку украинца.
Напомним, в минувшем сезоне Супряга за "Динамо" во всех турнирах провел 31 матч, забил 3 мяча и отдал пять результативных передач.
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