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Руководство Шахтера пообещало Де Дзерби, что Соломон не будет продан в этом сезоне

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Израильтянин будет одним из ключевых игроков Де Дзерби

Руководство Шахтера пообещало Де Дзерби, что Соломон не будет продан в этом сезоне

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Манор Соломон останется в команде как минимум до конца текущего сезона.

Как сообщает Corriere dello Sport, руководство клуба пообещало главному тренеру Роберто Де Дзерби не продавать 22-летнего полузащитника раньше лета следующего года.

"Горняки" оценивают футболиста в 20 миллионов евро, а интерес к нему проявляют "Арсенал", "Манчестер Сити" и "Зенит".

Напомним, что в прошлом сезоне израильтянин забил 11 голов и отдал 1 голевую передачу в 35 матчах за "горняков".

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В статье: Шахтер (Донецк) Манор Соломон
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Источник:
Corriere dello Sport

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Комментарии (5)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
28.07.2021 в 21:58
Степаненко та Кривцова теж обіцяють не продавати
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+1
0
Fishing 555 (Rivne)
28.07.2021 в 21:56
Он построит татарину храм и обрежет его
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+1
0
DimON1976 (Днепр)
28.07.2021 в 21:47
Та ты шо!!! А также, пообещало Соломону, что Де Дзерби также не будет продан в этом сезоне! Вот это НОВОСТЬ!
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+2
0
avatar
scorpius (Ck)
28.07.2021 в 21:34
Зер гуд. Соломончик очень пригодится в этом сезоне, лишь бы без травм.
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0
-2
DimON1976 (Днепр)
28.07.2021 в 21:48
Лишь бы без шахты в первой тройке
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+1
0


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