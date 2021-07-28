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Руководство Шахтера пообещало Де Дзерби, что Соломон не будет продан в этом сезоне
Израильтянин будет одним из ключевых игроков Де Дзерби
Полузащитник "
Как сообщает Corriere dello Sport, руководство клуба пообещало главному тренеру Роберто Де Дзерби не продавать 22-летнего полузащитника раньше лета следующего года.
"Горняки" оценивают футболиста в 20 миллионов евро, а интерес к нему проявляют "Арсенал", "Манчестер Сити" и "Зенит".
Напомним, что в прошлом сезоне израильтянин забил 11 голов и отдал 1 голевую передачу в 35 матчах за "горняков".
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