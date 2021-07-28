Руководство Шахтера пообещало Де Дзерби, что Соломон не будет продан в этом сезоне

Полузащитник " Шахтера " Манор Соломон останется в команде как минимум до конца текущего сезона.

Как сообщает Corriere dello Sport, руководство клуба пообещало главному тренеру Роберто Де Дзерби не продавать 22-летнего полузащитника раньше лета следующего года.

"Горняки" оценивают футболиста в 20 миллионов евро, а интерес к нему проявляют "Арсенал", "Манчестер Сити" и "Зенит".

Напомним, что в прошлом сезоне израильтянин забил 11 голов и отдал 1 голевую передачу в 35 матчах за "горняков".