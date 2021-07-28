Защитник Вереса Данилюк порвал кресты и выбыл на полгода

Защитник " Вереса " Артем Данилюк получил тяжелую травму в спарринге с ЛНЗ.

У футболиста диагностирован разрыв передней крестообразной связки колена.

По прогнозам врачей, восстановление займет 3-4 месяца, после чего нужно будет пройти процесс реабилитации и набрать форму.

Планируется, что Данилюк планирует присоединиться к команде только на зимних сборах.