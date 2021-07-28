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Защитник Вереса Данилюк порвал кресты и выбыл на полгода
Футболист вернется только к зимним сборам
nkveres.com
Защитник "
У футболиста диагностирован разрыв передней крестообразной связки колена.
По прогнозам врачей, восстановление займет 3-4 месяца, после чего нужно будет пройти процесс реабилитации и набрать форму.
Планируется, что Данилюк планирует присоединиться к команде только на зимних сборах.
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Источник:НК Верес
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