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Защитник Вереса Данилюк порвал кресты и выбыл на полгода

Премьер-лига
(1 голосов)

Футболист вернется только к зимним сборам

Защитник Вереса Данилюк порвал кресты и выбыл на полгода

nkveres.com

Новина українською

Защитник "Вереса" Артем Данилюк получил тяжелую травму в спарринге с ЛНЗ.

У футболиста диагностирован разрыв передней крестообразной связки колена.

По прогнозам врачей, восстановление займет 3-4 месяца, после чего нужно будет пройти процесс реабилитации и набрать форму.

Планируется, что Данилюк планирует присоединиться к команде только на зимних сборах.

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В статье: Верес (Ровно) Артем Данилюк
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Источник:
НК Верес

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