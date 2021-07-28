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Шахтер открыл детскую футбольную площадку в Полтавской области

Премьер-лига
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Горняки продолжат развивать социальный проект Давай, играй

Шахтер открыл детскую футбольную площадку в Полтавской области

shakhtar.com

Новина українською

27 июля в селе Великие Сорочинцы Полтавской области состоялось открытие площадки "Давай, играй!"

Таким образом, ееография проекта детского массового футбола "Давай, играй!", реализуемого Shakhtar Social совместно с ДТЭК, насчитывает уже 41 населенный пункт Украины.

Участие в открытии новой площадки приняли порядка 20 детей от 7 до 12 лет из Великих Сорочинцев и двух близлежащих сел – Ковалевка и Савинцы. Как и в других городах, ребята и тренер обеспечены мячами и необходимым инвентарем для тренировок.

Гостем мероприятия стал Дмитрий Шутков, легендарный вратарь "горняков" 1990–2000-х, ныне тренер вратарей женской команды "Шахтера".

– Рад поучаствовать в открытии спортивной площадки, приехать и увидеть, что у детей появилась возможность играть в футбол на хорошем, качественном поле и с тренером, – отметил Дмитрий Анатольевич. – У ребят есть где проводить каникулы с пользой. Во-первых, это интересно, во-вторых, это здоровье, а в-третьих, будет круг общения. Ребята научатся преодолевать нагрузки тренировок, выигрывать. Будут увлекаться дети – и взрослые за ними потянутся. Для меня футбол – это жизнь, с детского садика и по нынешнее время.

Цель "Давай, играй!" – развитие посредством спорта, и в частности футбола. Тренировочный процесс построен таким образом, чтобы дети не только укрепляли здоровье, но и совершенствовали качества, важные как на футбольном поле, так и в жизни.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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