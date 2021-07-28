TMW: Дженоа заплатит за Супрягу 10 млн евро

Трансфер нападающего " Динамо " Владислава Супряги в "Дженоа" обойдется в 10 млн евро.

По информации TuttoMercatoWeb, именно столько заплатит итальянский клуб за украинца.

На данный момент генуэзцы работают над продажей 26-летнего форварда Элдора Шомуродова в "Рому". Данный переход также близок к завершению и будет оформлен в ближайшие дни.

По информации источника, "Рома" заплатит за игрока 16-18 млн евро, однако это будет аренда с обязательством выкупа, то есть полную сумму за игрока римляне выплатят лишь через год.

Таким образом, уход Шомуродова откроет двери Супряге, после чего "Дженоа" и оформит трансфер украинца.

Напомним, в минувшем сезоне Супряга за "Динамо" во всех турнирах провел 31 матч, забил 3 мяча и отдал пять результативных передач.