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TMW: Дженоа заплатит за Супрягу 10 млн евро

Премьер-лига
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TMW: Дженоа заплатит за Супрягу 10 млн евро

dynamomania.com

Новина українською

Трансфер нападающего "Динамо" Владислава Супряги в "Дженоа" обойдется в 10 млн евро.

По информации TuttoMercatoWeb, именно столько заплатит итальянский клуб за украинца.

На данный момент генуэзцы работают над продажей 26-летнего форварда Элдора Шомуродова в "Рому". Данный переход также близок к завершению и будет оформлен в ближайшие дни.

По информации источника, "Рома" заплатит за игрока 16-18 млн евро, однако это будет аренда с обязательством выкупа, то есть полную сумму за игрока римляне выплатят лишь через год.

Таким образом, уход Шомуродова откроет двери Супряге, после чего "Дженоа" и оформит трансфер украинца.

Напомним, в минувшем сезоне Супряга за "Динамо" во всех турнирах провел 31 матч, забил 3 мяча и отдал пять результативных передач.

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В статье: Динамо (Киев) Рома (Рим) Дженоа (Генуя) Владислав Супряга
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Источник:
tuttomercatoweb

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