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TMW: Дженоа заплатит за Супрягу 10 млн евро
Процесс идет
dynamomania.com
Трансфер нападающего "
По информации TuttoMercatoWeb, именно столько заплатит итальянский клуб за украинца.
На данный момент генуэзцы работают над продажей 26-летнего форварда Элдора Шомуродова в "Рому". Данный переход также близок к завершению и будет оформлен в ближайшие дни.
По информации источника, "Рома" заплатит за игрока 16-18 млн евро, однако это будет аренда с обязательством выкупа, то есть полную сумму за игрока римляне выплатят лишь через год.
Таким образом, уход Шомуродова откроет двери Супряге, после чего "Дженоа" и оформит трансфер украинца.
Напомним, в минувшем сезоне Супряга за "Динамо" во всех турнирах провел 31 матч, забил 3 мяча и отдал пять результативных передач.
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