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Худжамов: Пока УАФ не начнет менять наш футбол, будут исчезать клубы

Премьер-лига
(3 голосов)

Бывший профессиональный голкипер высказался о снятии "Альянса"

Худжамов: Пока УАФ не начнет менять наш футбол, будут исчезать клубы

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Экс-вратарь "Шахтера" и "Мариуполя" Рустам Худжамов прокомментировал снятие "Альянса" с турнира Первой лиги:

"Пока президенты и функционеры не перестанут давать взятки судьям, пока клубы не начнут менять систему подготовки тренеров и детей, пока в УАФ сидят люди, которые не терпят критики и пытаются заткнуть рты людям с другим мнением, пока сама УАФ не начнет менять наш футбол не только громкими заявлениями, но и делами – до тех пор у нас и будут исчезать клубы", - написал Худжамов в комментариях Facebook.

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В статье: Рустам Худжамов Альянс (Липовая Долина)
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