Худжамов: Пока УАФ не начнет менять наш футбол, будут исчезать клубы

Экс-вратарь "Шахтера" и "Мариуполя" Рустам Худжамов прокомментировал снятие "Альянса" с турнира Первой лиги:

"Пока президенты и функционеры не перестанут давать взятки судьям, пока клубы не начнут менять систему подготовки тренеров и детей, пока в УАФ сидят люди, которые не терпят критики и пытаются заткнуть рты людям с другим мнением, пока сама УАФ не начнет менять наш футбол не только громкими заявлениями, но и делами – до тех пор у нас и будут исчезать клубы", - написал Худжамов в комментариях Facebook.