  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Мистеру - 76 лет. Сегодня день рождения отмечает Мирча Луческу
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мистеру - 76 лет. Сегодня день рождения отмечает Мирча Луческу

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник киевлян

Мистеру - 76 лет. Сегодня день рождения отмечает Мирча Луческу

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Сегодня 76 лет исполняется румынскому тренеру Мирче Луческу, который в 2004-2016 годах возглавлял донецкий "Шахтер", а с конца июля 2020 года - киевское "Динамо".

Карьеру игрока Луческу начал в 1963 году. Ранее он выступал за брестское "Динамо", "Спортул", и "Корвинул". Также защищал цвета национальной сборной Румынии (70 матчей - 9 голов).

С "Шахтером" Мирча работал с 2004 по 2016 год. Под его руководством донецкий клуб восемь раз становился чемпионом Украины, шесть раз завоевывал Кубок Украины, 8 раз выигрывал Суперкубок Украины и Кубок УЕФА в сезоне 2008/2009.

В конце июля 2020-го, Луческу возглавил киевское "Динамо" - принципиального соперника своей бывшей команды из Донецка. Уже за свой первый сезон в Киеве Мирча выиграл все три трофея в Украине (Суперкубок, Кубок и чемпионат), а также после долгого перерыва вывел команду в группу Лиги чемпионов.

Читайте такжеЛуческу: Суркис переубедил, что большинство болельщиков ждут меня в Динамо

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
usovvictor (Kharkov)
29.07.2021 в 09:25
...не подкачай "дед", веди Динамо, ...с Днем Рождения! Не каждому дано такое в 76 лет, ...и все в футболе...
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...