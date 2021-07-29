Мистеру - 76 лет. Сегодня день рождения отмечает Мирча Луческу

Сегодня 76 лет исполняется румынскому тренеру Мирче Луческу, который в 2004-2016 годах возглавлял донецкий "Шахтер", а с конца июля 2020 года - киевское "Динамо".

Карьеру игрока Луческу начал в 1963 году. Ранее он выступал за брестское "Динамо", "Спортул", и "Корвинул". Также защищал цвета национальной сборной Румынии (70 матчей - 9 голов).

С "Шахтером" Мирча работал с 2004 по 2016 год. Под его руководством донецкий клуб восемь раз становился чемпионом Украины, шесть раз завоевывал Кубок Украины, 8 раз выигрывал Суперкубок Украины и Кубок УЕФА в сезоне 2008/2009.

В конце июля 2020-го, Луческу возглавил киевское "Динамо" - принципиального соперника своей бывшей команды из Донецка. Уже за свой первый сезон в Киеве Мирча выиграл все три трофея в Украине (Суперкубок, Кубок и чемпионат), а также после долгого перерыва вывел команду в группу Лиги чемпионов.