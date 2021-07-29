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Динамо представило новую форму на сезон 2021/22
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Фото: ФК Динамо Киев
Динамо" представило комплект новой формы на сезон 2020/2021.
Экипировка выполнена в традиционных цветах киевского клуба.
Техническим партнером "бело-синих" является бренд спортивной экипировки New Balance.
Новые комплекты формы - это современная интерпретация спортивной одежды 90-х годов, выделяющегося разнообразными принтами и яркими цветами. Также, это дань уважения победам клуба в течение последнего десятилетия двадцатого века, кульминацией которого стало завоевание восьми титулов чемпионов Украины и пяти Кубков Украины.
Домашняя форма представлена в бело-голубых цветах, включая круглый вырез, шеврон ФК "Динамо" Киев, флаг Украины, логотип New Balance и слоган: "Киев - это мы", который символизирует единство команды с городом и фанатами. Выездная форма также отличается уникальным дизайном и выполнена в сине-голубых цветах.
⚪️ ???????? | ???????????????? ????— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) July 29, 2021
Те, на що всі так довго чекали... ????
Ось наша форма на сезон 2021/22! ???? #КиївЦеМи #Динамо #Київ #FCDK #Dynamo #Kyiv pic.twitter.com/1RacmQNJzG
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