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Динамо представило новую форму на сезон 2021/22

Премьер-лига
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Динамо представило новую форму на сезон 2021/22

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Динамо" представило комплект новой формы на сезон 2020/2021.

Экипировка выполнена в традиционных цветах киевского клуба.

Техническим партнером "бело-синих" является бренд спортивной экипировки New Balance.

Новые комплекты формы - это современная интерпретация спортивной одежды 90-х годов, выделяющегося разнообразными принтами и яркими цветами. Также, это дань уважения победам клуба в течение последнего десятилетия двадцатого века, кульминацией которого стало завоевание восьми титулов чемпионов Украины и пяти Кубков Украины.

Домашняя форма представлена ​​в бело-голубых цветах, включая круглый вырез, шеврон ФК "Динамо" Киев, флаг Украины, логотип New Balance и слоган: "Киев - это мы", который символизирует единство команды с городом и фанатами. Выездная форма также отличается уникальным дизайном и выполнена в сине-голубых цветах.

Читайте также"Київ – це ми". Динамо анонсировало презентацию новой формы на сезон-2021/22?

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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
Динамо Киев

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Комментарии (4)
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DesnaUA (Чернигов)
29.07.2021 в 11:25
Интересный дизайн,мне нравится.
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0
0
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palmotron (Бровари)
29.07.2021 в 11:08
Нарешті, щось новеньке!)
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+1
0
Dortmund 09 (Киев)
29.07.2021 в 10:55
Всем командам дома нужно играть в белом, а на выезде в черном. Как в НБА. Футболистам так проще будет на поле.
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0
0
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Zapp Brannigan (Київ)
29.07.2021 в 11:22
Нагадайте, якого кольору форма Lakers? A Chicago Bulls?
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