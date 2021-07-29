Львов - Шахтер: где и когда смотреть матч УПЛ

Донецкому "Шахтеру" уже совсем скоро стартовать в квалификационном раунде Лиги Чемпионов. Однако сейчас им нужно думать не об этом. В эту пятницу подопечные де Дзерби проведут свой второй матч в рамках УПЛ, отправившись на выездную игру с ФК "Львов". Итальянскому наставнику стоит со всей серьезностью подготовить свою команду, так как "сине-золотые" не так давно уже обыгрывали "горняков".

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Коллектив Бессмертного свой путь в новой кампании начал с ничейного результата против "Мариуполя". В той игре у наставника был ограниченный ресурс из-за вспышки COVID-19, однако уже сейчас все футболисты в строю. А значит на поле стоит ждать сильнейших.

Смотрите матч второго тура УПЛ в пятницу, 30-го июля, на канале "Футбол 1". Начало игры в 19:00. По традиции, до игры планируется студия программы "Тур онлайн".

Легальная интернет трансляция матча "Львов" - "Шахтер" будет доступна на платформе Oll.tv.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Львов" - "Шахтер" на UA-Футбол >>

Помимо этого, на Youtube-канале "Подкасты UA-Футбол" будет доступен аудио комментарий матча "Львов" - "Шахтер".