Львов – Шахтер, Колос – Металлист 1925. АУДИО онлайн трансляция матчей 2-го тура УПЛ

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединки 2-го тура чемпионата Украины между "Львовом" и донецким "Шахтером", "Колосом" и "Металлистом 1925".

Два матча идут один за другим, поэтому прокомментируем обе встречи в "одном окне". Хватит ли механизма Де Дзерби теперь на второй тайм? Образуется ли победная серия харьковчан? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединков начнется в пятницу, 30 июля – в 18:55 по киевскому времени.

18:55. "Львов" – "Шахтер". Комментатор: Александр Рыженко

20:55. "Колос" – "Металлист 1925". Комментатор: Тарас Вархоляк

Режиссер трансляции: Александр Рыженко