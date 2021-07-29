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Львов – Шахтер, Колос – Металлист 1925. АУДИО онлайн трансляция матчей 2-го тура УПЛ
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
sport24.tv.ua + Металлист-1925
Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединки 2-го тура чемпионата Украины между "Львовом" и донецким "Шахтером", "Колосом" и "Металлистом 1925".
Два матча идут один за другим, поэтому прокомментируем обе встречи в "одном окне". Хватит ли механизма Де Дзерби теперь на второй тайм? Образуется ли победная серия харьковчан? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединков начнется в пятницу, 30 июля – в 18:55 по киевскому времени.
18:55. "Львов" – "Шахтер". Комментатор: Александр Рыженко
20:55. "Колос" – "Металлист 1925". Комментатор: Тарас Вархоляк
Режиссер трансляции: Александр Рыженко
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