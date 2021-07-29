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Львов – Шахтер, Колос – Металлист 1925. АУДИО онлайн трансляция матчей 2-го тура УПЛ

Премьер-лига
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Львов – Шахтер, Колос – Металлист 1925. АУДИО онлайн трансляция матчей 2-го тура УПЛ

sport24.tv.ua + Металлист-1925

UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединки 2-го тура чемпионата Украины между "Львовом" и донецким "Шахтером", "Колосом" и "Металлистом 1925".

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Два матча идут один за другим, поэтому прокомментируем обе встречи в "одном окне". Хватит ли механизма Де Дзерби теперь на второй тайм? Образуется ли победная серия харьковчан? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединков начнется в пятницу, 30 июля – в 18:55 по киевскому времени.

18:55. "Львов" – "Шахтер". Комментатор: Александр Рыженко

20:55. "Колос" – "Металлист 1925". Комментатор: Тарас Вархоляк

Режиссер трансляции: Александр Рыженко

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В статье: ФК Львов Шахтер (Донецк) чемпионат Украины УПЛ Украинская Премьер-лига Колос (Ковалевка) Металлист 1925 (Харьков) Трансляция Аудио онлайн стрим
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