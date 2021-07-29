"Вы вернули в Киев не только трофеи и титулы, но и уверенность": поздравление Луческу от Суркиса и Сидорчука

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис и капитан команды Сергей Сидорчук поздравили главного тренера "бело-синих" Мирчу Луческу:

Уважаемый Мирча!

От всей души поздравляем Вас с Днем рождения!

В этот праздничный день с удовольствием вспоминаем прошедший год с момента Вашего прихода в "Динамо", за время которого Вы сумели в очередной раз доказать, что являетесь Тренером с большой буквы.

Несмотря на сложные обстоятельства и давление, Вы вернули в Киев чемпионский титул, прибавив к нему Суперкубок и Кубок страны. Динамовцы снова выступили в Лигу чемпионов, показав достойный футбол, а костяк национальной сборной Украины на Евро-2020 составили футболисты нашей команды.

Вы вернули в Киев не только трофеи и титулы, но, что не менее важно, вернули уверенность в своих силах, победные эмоции и надежды на серьезные успехи "Динамо". Ваша футбольная и житейская мудрость помогли каждому игроку команды сделать шаг вперед в своем развитии.

От имени всех динамовцев и наших болельщиков желаем Вам крепкого здоровья, семейного благополучия, удачи, вдохновения и новых покоренных вершин в большом футболе!