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"Вы вернули в Киев не только трофеи и титулы, но и уверенность": поздравление Луческу от Суркиса и Сидорчука

Премьер-лига
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Наставнику киевлян исполнилось 76 лет

"Вы вернули в Киев не только трофеи и титулы, но и уверенность": поздравление Луческу от Суркиса и Сидорчука

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Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис и капитан команды Сергей Сидорчук поздравили главного тренера "бело-синих" Мирчу Луческу:

Уважаемый Мирча!

От всей души поздравляем Вас с Днем рождения!

В этот праздничный день с удовольствием вспоминаем прошедший год с момента Вашего прихода в "Динамо", за время которого Вы сумели в очередной раз доказать, что являетесь Тренером с большой буквы.

Несмотря на сложные обстоятельства и давление, Вы вернули в Киев чемпионский титул, прибавив к нему Суперкубок и Кубок страны. Динамовцы снова выступили в Лигу чемпионов, показав достойный футбол, а костяк национальной сборной Украины на Евро-2020 составили футболисты нашей команды.

Вы вернули в Киев не только трофеи и титулы, но, что не менее важно, вернули уверенность в своих силах, победные эмоции и надежды на серьезные успехи "Динамо". Ваша футбольная и житейская мудрость помогли каждому игроку команды сделать шаг вперед в своем развитии.

От имени всех динамовцев и наших болельщиков желаем Вам крепкого здоровья, семейного благополучия, удачи, вдохновения и новых покоренных вершин в большом футболе!

Добавим, что ранее "Шахтер" поздравил главного тренера "Динамо" с 76-летием.

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В статье: Мирча Луческу Игорь Суркис Сергей Сидорчук Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо Киев

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