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Шахтер поздравил Игоря Крутого с днем ​​рождения. Тот был доверенным лицом и восхвалял Путина

Премьер-лига
(4 голосов)

Авторство гимна клуба перечеркивает неоднозначный бэкграунд?

Шахтер поздравил Игоря Крутого с днем ​​рождения. Тот был доверенным лицом и восхвалял Путина

Новина українською

Донецкий "Шахтер" на своей официальной странице в Фейсбук поздравил с днем ​​рождения российского композитора Игоря Крутого, который в свое время написал гимн для клуба.

"Сегодня известному композитору, народному артисту Украины, автору музыки гимна ФК "Шахтер", болельщику "горняков" исполняется 67 лет. Футбольный клуб "Шахтер" поздравляет Игоря Яковлевича с праздником. Желаем крепкого здоровья, творческого вдохновения, мира и благополучия. С днем ​​рождения!", - говорится в сообщении, которое вызвало неоднозначную реакцию болельщиков на странице.

Добавим, что в 2018 году Игорь Крутой был доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента РФ. "С ним (Путиным) я связываю успехи нашей страны, уважение к нашей стране, перспективы", - заявлял Крутой о Путине, который оккупировал украинский Крым и развязал войну на Востоке Украины, жертвами которой стали тысячи украинцев, а "Шахтер" был вынужден покинуть родной город.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Комментарии (13)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
29.07.2021 в 13:06
ця мерзота игорь крутой, як і ще один виродок прислужник путіна - козак (той що дмитрий) - уродженці (що безумовно ганебно вони з урср совки кончєнні) з Кіровоградщини (моєї малої Батьківщини) Тому зважаючи на все, зважаючи на ІСТОРІЮ (мені прикро, надзвичайно прикро, як людині з історичною освітою, яка з дитинства полюбляла Історію що в Україні (я б хотів в даному випадку помилитися - але так й воно вже є, на жаль...) АБСОЛЮТно більшості як мінімум (а то усім, як максимум) просто насрати на Історію!!! УСЕ ІСТОРІЯ - ВИ РОЗУМІЄТЕ - ВАШЕ ЖИТТЯ ЯК ОКРЕМОЇ ОСОБИСТОСТІ, ТАК І БАГАТЬОХ ГРОМАД ЦІЛОГО НАРОДУ Є НАЦІОНАЛЬНОЮ ІСТОРІЄЮ
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+1
-1
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Alex7Chapman (Кропивницький)
29.07.2021 в 13:14
В нас що на периферії (якщо так можна висловитися), що у столиці та мегаполісах (там особливо це Харків, Одеса, Дніпро - просто ...) до Історії відношення не просто як до другорядного неважливого предмета (а це не просто один з навчальних предметів, це більше ніж), на ЗНО коли ще була Історія обов'язковою (вона МАЄ БУТИ обов'язковою - для гуманітаріїїв - вибачайте, але свої фізику, хімію, математику не потрібно усім засувати!) відносилися до здачі Історії, як та це таке, раз плюнути, та воно не варте й особливо нічого... з низів і до верхів, з маленьких і молоді - і до старшого покоління і тих ж самих совків-українофобів - усі ставилися і ставляться до Історії всеціло просто з "пренебрежением"...
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0
0
Гаринча (Киев)
29.07.2021 в 12:55
Ганьба!!!
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+2
-1
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MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
29.07.2021 в 12:53
ДК - давай друге чемпіонство поспіль Золотий Дубль!!! Ні донбасяо - валіть грати у т. зв. чемп днр, с@ки продажні без почуття національної гідності!!!
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+2
-1
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MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
29.07.2021 в 12:50
шахтар - даунецкий недогранд козломордих сєпарів
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+3
-1
TarasLviv2019 (LVIV)
29.07.2021 в 12:44
А чого іншого чекати від Ахметовича?
Ответить
+3
-2
Джин Тоник (R)
29.07.2021 в 12:44
С Днем Рождения Игоря и Мирчу.
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+2
-2
avatar
palmotron (Бровари)
29.07.2021 в 12:27
В цій темі написано все про **йню))
Ответить
+2
-3
Gafan777 (Каменка)
29.07.2021 в 12:17
эх. скучно ребята
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+2
-3
lightning (Одесса)
29.07.2021 в 12:13
Очередной провокационный высер чтоб срачь развести
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+4
-7
Джан Мурадов (Придеснянськ)
29.07.2021 в 12:12
А щось песдять на Динамо щодо Медведчука. Сепаратисти...
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+3
-8
Salming (Полтава)
29.07.2021 в 12:10
Шахтар вітає, це взагалі. Автора б в студію, хто конкретно написав, або з чієї подачі.
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+3
0
DimON1976 (Днепр)
29.07.2021 в 12:06
Браво, самый украинский клуб....
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+5
-5


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