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Шахтер поздравил Игоря Крутого с днем рождения. Тот был доверенным лицом и восхвалял Путина
Авторство гимна клуба перечеркивает неоднозначный бэкграунд?
Донецкий "Шахтер" на своей официальной странице в Фейсбук поздравил с днем рождения российского композитора Игоря Крутого, который в свое время написал гимн для клуба.
"Сегодня известному композитору, народному артисту Украины, автору музыки гимна ФК "Шахтер", болельщику "горняков" исполняется 67 лет. Футбольный клуб "Шахтер" поздравляет Игоря Яковлевича с праздником. Желаем крепкого здоровья, творческого вдохновения, мира и благополучия. С днем рождения!", - говорится в сообщении, которое вызвало неоднозначную реакцию болельщиков на странице.
Добавим, что в 2018 году Игорь Крутой был доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента РФ. "С ним (Путиным) я связываю успехи нашей страны, уважение к нашей стране, перспективы", - заявлял Крутой о Путине, который оккупировал украинский Крым и развязал войну на Востоке Украины, жертвами которой стали тысячи украинцев, а "Шахтер" был вынужден покинуть родной город.
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