  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Черноморец арендовал очередного футболиста Динамо. В этот раз легионера
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Черноморец арендовал очередного футболиста Динамо. В этот раз легионера

Премьер-лига
(1 голосов)

14-й динамовец для одесского клуба

Черноморец арендовал очередного футболиста Динамо. В этот раз легионера

Новина українською

"Черноморец" объявил об аренде полузащитника "Динамо" Мохаммеда Кадири.

Детали соглашения не уточняются.

25-летний Кадири присоединился к "Динамо" летом 2019 года. Прошлый сезон легионер провел в аренде в тульском "Арсенале". В составе российского клуба полузащитник принял участие в 13 матчах и забил два гола.

Напомним, что ранее "Черноморец" арендовал 13 футболистов "Динамо", среди которых Георгий Цитаишвили, Евгений Исаенко, Богдан Билошевский и Владислав Ванат.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Черноморец (Одесса) Мохаммед Кадири
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Черноморец

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (21)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
simargl (Чернигов)
29.07.2021 в 15:01
Да уж... вектор развития. До 31 августа будет 24 ???
Ответить
0
0
avatar
Очманілий Заєць (Odessa)
29.07.2021 в 14:39
По очах видно справжнього моряка. Велкам ту Ля Одеса!
Ответить
+4
0
avatar
Hedgehog.Serge (Маріуполь)
29.07.2021 в 14:39
О, Шахту перевершили...)))Ті хоч легіонерів у Маріупольне віддають...)))
Ответить
+2
-2
avatar
Очманілий Заєць (Odessa)
29.07.2021 в 14:32
Буім бароцца за мідалі!
Ответить
+1
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
29.07.2021 в 14:22
Смысл было расширять лигу .12 команд было самое интересное
Ответить
+2
-5
avatar
таврия19752009 (симферополь)
29.07.2021 в 14:21
Не вижу Квашина и +. 18 очков для Динамо
Ответить
+6
-2
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
29.07.2021 в 14:22
Т.е. ты, свинья сепарская , признаёшь очки бомжам от будки?
Ответить
+2
-6
avatar
таврия19752009 (симферополь)
29.07.2021 в 14:19
Супряга перейдет в Дженоа- Черномореца?
Ответить
+3
-2
Джан Мурадов (Придеснянськ)
29.07.2021 в 14:28
А коли й куди твої степаненки та Матвієнко перейдуть?))
Ответить
+1
-4
Джан Мурадов (Придеснянськ)
29.07.2021 в 14:57
Відповідь риторична: нікуди.
+1
-1
Фанат АПЛ
29.07.2021 в 14:01
Наши гранды сделали себе фармы... Базар-Лига!
Ответить
+6
-1
FC SD CLUB (Кривой Рог)
29.07.2021 в 13:45
14 футболистов! Было ли такое в истории УПЛ? Переименуйте в Динамо-2.)
Ответить
+12
-3
Alex-696 (Немирів)
29.07.2021 в 14:01
Орендупіль. Там більше.
Ответить
+2
-9
avatar
ascent (Луксор)
29.07.2021 в 14:08
В Дерноморец
Ответить
+6
-5
FC Energy (Новая Каховка)
29.07.2021 в 14:08
+5
-2
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
29.07.2021 в 14:23
В честь тебя? :)
+2
-3
avatar
Очманілий Заєць (Odessa)
29.07.2021 в 14:33
Нехай хоч 40 футболістів переходять. Головне, щоб з Динамо грали і очки відбирали.
Ответить
+1
0
avatar
ricco-sc (Київ)
29.07.2021 в 15:06
Было. фк арендуполь - 16-18. Не надо пистеть.
Ответить
0
0
Acsakal (Kharkov)
29.07.2021 в 13:43
Співчуваю одеситам. Чорноморцю писець.
Ответить
+9
-7
Arni-86 (Одесса)
29.07.2021 в 13:40
Это просто пи..зд..ец полный
Ответить
+10
-5
Джан Мурадов (Придеснянськ)
29.07.2021 в 13:34
Буде засмагати на пляжах
Ответить
+3
-6


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...