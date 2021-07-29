Черноморец арендовал очередного футболиста Динамо. В этот раз легионера

"Черноморец" объявил об аренде полузащитника "Динамо" Мохаммеда Кадири.

Детали соглашения не уточняются.

25-летний Кадири присоединился к "Динамо" летом 2019 года. Прошлый сезон легионер провел в аренде в тульском "Арсенале". В составе российского клуба полузащитник принял участие в 13 матчах и забил два гола.

Напомним, что ранее "Черноморец" арендовал 13 футболистов "Динамо", среди которых Георгий Цитаишвили, Евгений Исаенко, Богдан Билошевский и Владислав Ванат.