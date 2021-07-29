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Колос - Металлист 1925. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Колос - Металлист 1925: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 30.07.2021 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото - Марія Шайк
В первом поединке нового сезона "Колос" не впечатлил – расписал невыразительную ничью с новичком лиги "Вересом". Однако необходимо добавлять уже сейчас, потому что уже через неделю ковалевцы стартуют в квалификации Лиги конференций. Поэтому матч против "Металлиста 1925" станет своеобразной репетицией.
Но харьковчане не будут просто "фишками" для соперника. В первом туре абсолютный дебютант УПЛ нанес поражение "Руху" и заявил о своих амбициях в элитарном дивизионе. Удастся ли удивить еще раз? Проследим.
Матч второго тура УПЛ "Колос" - "Металлист 1925" состоится в пятницу, 30-го июля 2021-го года, в 21:00. Прямая онлайн текстовая трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Видеотрансляцию поединка в реальном времени обеспечит телеканал "Футбол 2".
Также матч можно будет увидеть в Интернете. В частности, на платформе Oll.tv, а также на других ресурсах, которые ретранслируют сигнал "Футбол". В частности, Киевстар ТВ, Vodafone ТВ, Воля ТВ и прочее.
Также на YouTubе-канале "Подкасты UA-Футбол" состоится АУДИО-онлайн трансляция матча. Это звуковой комментарий в реальном времени. Не пропустите.
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