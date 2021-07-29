Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сидорчук: С интересом ожидаю реакции болельщиков, когда мы выйдем на поле в новой форме
1 августа киевляне стартуют в УПЛ против "Вереса"
Фото: ФК Динамо Киев
Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук высказался о новой форме киевской команды на сезон 2021/22.
"Для нас всегда большая честь представлять "Динамо" Киев, и этот момент становится еще более особенным, когда форма имеет великолепный дизайн.
Я с интересом ожидаю реакции болельщиков, когда мы выйдем на поле в новой игровой форме", - сказал Сидорчук.
Напомним, что 1 августа, в воскресенье, "Динамо" стартует в УПЛ поединком против "Вереса". Начало - в 19:30.
Хто вже чекає, коли наша команда зіграє у новій формі? ????♀️????♂️#КиївЦеМи pic.twitter.com/cW5IVn8olV— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) July 29, 2021
Популярное сейчас
- Альянс может продолжить существование. На горизонте появился новый инвестор
- "Нет желания выходить на игру, как скот на убой". Официальное заявление Альянса о выходе из Первой лиги
- Худжамов: Пока УАФ не начнет менять наш футбол, будут исчезать клубы
- Луческу определился с будущим Кулача в Динамо - СМИ
- Красиво жить не запретить. Неймар показал личный кастомный вертолет. ФОТО
- Официально! Бондарь и Савина - муж и жена! ФОТО, ВИДЕО