Сидорчук: С интересом ожидаю реакции болельщиков, когда мы выйдем на поле в новой форме

Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук высказался о новой форме киевской команды на сезон 2021/22.

"Для нас всегда большая честь представлять "Динамо" Киев, и этот момент становится еще более особенным, когда форма имеет великолепный дизайн.

Я с интересом ожидаю реакции болельщиков, когда мы выйдем на поле в новой игровой форме", - сказал Сидорчук.