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Сидорчук: С интересом ожидаю реакции болельщиков, когда мы выйдем на поле в новой форме

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

1 августа киевляне стартуют в УПЛ против "Вереса"

Сидорчук: С интересом ожидаю реакции болельщиков, когда мы выйдем на поле в новой форме

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук высказался о новой форме киевской команды на сезон 2021/22.

"Для нас всегда большая честь представлять "Динамо" Киев, и этот момент становится еще более особенным, когда форма имеет великолепный дизайн.

Я с интересом ожидаю реакции болельщиков, когда мы выйдем на поле в новой игровой форме", - сказал Сидорчук.

Напомним, что 1 августа, в воскресенье, "Динамо" стартует в УПЛ поединком против "Вереса". Начало - в 19:30.

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В статье: Сергей Сидорчук Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо Киев

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Комментарии (1)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
29.07.2021 в 14:50
Реакція буде не на форму, а на зміст.
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