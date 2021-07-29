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Хавбек Руха: Ворскла проведет третий матч за неделю - это должно сыграть нам на руку
Львовянам предстоит выезд в Полтаву
fcrukh.com
Полузащитник "
"Конечно, поражение в 1-м туре оставило определенную горечь, но у нас впереди еще много игр, поэтому мы будем стараться исправить ситуацию. "Ворскла" – это очень хорошая и квалифицированная команда, которая уже провела два официальных матча: одну в чемпионате и одну в еврокубках.
Для "Ворсклы" матч с нами будет третьим за неделю. Это должно сыграть нам на руку, ведь всегда во время встреч игроки получают большие нагрузки", – сказал Притула.
Напомним, что матч "Ворскла" – "Рух" состоится в воскресенье 1 августа.
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