Хавбек Руха: Ворскла проведет третий матч за неделю - это должно сыграть нам на руку

Полузащитник " Руха " Остап Притула поделился ожиданиями от матча 2-го тура УПЛ против "Ворсклы".

"Конечно, поражение в 1-м туре оставило определенную горечь, но у нас впереди еще много игр, поэтому мы будем стараться исправить ситуацию. "Ворскла" – это очень хорошая и квалифицированная команда, которая уже провела два официальных матча: одну в чемпионате и одну в еврокубках.

Для "Ворсклы" матч с нами будет третьим за неделю. Это должно сыграть нам на руку, ведь всегда во время встреч игроки получают большие нагрузки", – сказал Притула.