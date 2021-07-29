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Бессмертный: Уважаем Шахтер, но не боимся
Второй тур УПЛ стартует уже в пятницу
Фото: ФК Львов
Главный тренер "
"Шахтер" очень сильно выглядел против "Ингульца". Соперника уважаем, но не боимся.
Очень изменилась стратегия, неплохой микс коротких и средних передач, высококвалифицированный подбор исполнителей.
Легко не будет, но мы готовимся", — отметил Бессмертный.
Напомним, что поединок "Львов" — "Шахтер" состоится в пятницу, 30 июля, и начнется в 19:00.
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Источник:ТК Футбол
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