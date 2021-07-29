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Бессмертный: Уважаем Шахтер, но не боимся

Премьер-лига
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Второй тур УПЛ стартует уже в пятницу

Бессмертный: Уважаем Шахтер, но не боимся

Фото: ФК Львов

Новина українською

Главный тренер "Львова" Анатолий Бессмертный поделился ожиданиями от матча 2-го тура УПЛ против "Шахтера".

"Шахтер" очень сильно выглядел против "Ингульца". Соперника уважаем, но не боимся.

Очень изменилась стратегия, неплохой микс коротких и средних передач, высококвалифицированный подбор исполнителей.

Легко не будет, но мы готовимся", — отметил Бессмертный.

Напомним, что поединок "Львов" — "Шахтер" состоится в пятницу, 30 июля, и начнется в 19:00.

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В статье: ФК Львов Анатолий Бессмертный Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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