Де Дзерби: Я не буду делать из Шахтера Сассуоло

Главный тренер «горняков» рассказал в приложении «Shakhtar Club» о своем тренерском опыте в итальянской Серии А.

- После Дарфо Боарио и Фоджи вы возглавили Палермо. Расскажите, какого это работать с Дзампарини в одном клубе? Расскажите об этом опыте? Ведь он один из самых непредсказуемых президентов в истории итальянского футбола ...

- В тот момент мне было 37 лет и я был тренером уже 3 сезона, но в низших дивизионах. И когда тебе 37 лет и клуб из Серии А зовет тебя - отказать просто невозможно. Можно считать это совершенно точно положительным опытом, даже когда были негативные моменты - ты понимаешь, что тебе нужно и что тебе дальше делать, чтобы исправить ошибки

- Вы тогда подписали контракт на 2 года, но проработали всего 12 туров. Были готовы к такому? Зная, какой непредсказуемый президент.

- Да, я конечно был готов, но не хотел, чтобы так произошло. После нескольких матчей, когда я уже не работал в Палермо, сам Дзампарини снова позвонил мне, но я отказался, потому что я не хотел возвращаться.

- В Палермо вы тренировали на высшем уровне в Серии А. Расскажите об этом опыте, как работать с такими известными игроками?

- В Палермо я тренировал талантливых футболистов, мы достойно играли против Ювентуса, Милана, Интера. Жаль, что я стал тренером этого клуба всего на 12 матчей, а не больше.

- Дзампарини тогда назвал ваше расставание одной из самых больших ошибок. Согласны ли вы с ним?

- С Дзампарини трудно, потому что он человек, который сегодня говорит одно, а завтра - другое.

- После Палермо у вас был период в Беневенто, который обновил антирекорд - 0 очков в первых 9 турах Серии А. Не страшно было браться за такой проект?

- Я сразу доверился президенту, потому что он обещал, и в январе мы купили футболистов. Во втором круге мы играли очень хорошо, набрали много очков, но к сожалению, этого оказалось недостаточно, чтобы не вылететь из Серии А

- На ваш взгляд, в чем была главная проблема тогдашнего Беневенто? В прессе вас тогда довольно много хвалили

- Когда сезон начинается плохо, потом уже сложно изменения направление. У команды было много проблем, но когда я приехал, они были не настолько серьезными, как показывала турнирная таблица. Я сразу мотивировал футболистов, мы стали сильнее и во втором круге мы играли хорошо и заработали много очков.

- Все помнят легендарный матч Беневенто-Милан, когда голкипер уже в добавленное время забил гол. Какие у вас были тогда эмоции после той игры?

- Для меня было главным, что мы заработали тогда первое очко в Серии А, не важно - забил этот гол вратарь или другой игрок. Куда важнее для меня был матч с Миланом, который мы сыграли во втором круге, когда мы выиграли 1-0 на Сан-Сиро - тогда забил гол не вратарь, а наш бомбардир, но никто не вспоминает об этом матче, а все вспоминают Беневенто- Милан 2-2 с голом вратаря.

- Теперь перейдем к Сассуоло. Чем вас привлекла работа в клубе и как вы туда попали?

- В клубе сразу сказали, что будут полностью меня поддерживать, и они купили футболистов, которые отлично подходили для моей игры

- Вы с командой начали показывать интересный футбол практически сразу - обыграли Интер, разгромили Дженоа. Вы строили новую команду, использовали уже наработанные схемы?

- Можно сказать, что Эусебио Ди Франческо оставил много всего для футболистов Сассуоло. Когда он ушел из команды, я взял часть его наработок, так как считаю Ди Франческо действительно очень хорошим тренером. В первом сезоне мы купили 11-12 новых футболистов, из-за чего у нас была обновлена команда, в которой играли как новички, так и те, кто уже были в клубе давно

- Мы знаем, что Сасуоло неоднократно был лидером Серии А по количеству точных передач и владению мячом. Можно ли это назвать стилем Де Дзерби?

- Все тренеры берут что-то от других тренеров, но ты и сам должен знать, специфику и философию своей игры, потому что у каждой команды есть свои нюансы, есть свои футболисты, и это очень сложно - повторить одно и то же в разных командах. И я не буду делать из Шахтера Сассуоло, потому что есть разные игроки, разные культуры, разные философии, чемпионат Италии и чемпионат Украины отличаются ... Конечно, сложно поддерживать одну философию игры, но надо понимать, где ты работаешь и адаптироваться.

- Сасуоло был одним из базовых клубов на Евро-2020 у сборной Италии. Такие игроки как Локателли, Берарди, Распадори. На чемпионате в сборных других стран тоже выступали представители Сасуоло. Как вы считаете, в результате чего произошел такой прогресс игроков под вашим руководством?

- Мы работали над менталитетом и особенно над верой в себя, потому что они уже были отличными футболистами, но они и в дальнейшем должны больше верить в себя.