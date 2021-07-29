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Кривенцов перед матчем с Колосом: Мы никого не боимся

Премьер-лига
(1 голосов)

Харьковчане продолжают обживаться в УПЛ

Кривенцов перед матчем с Колосом: Мы никого не боимся

Фото: ФК Металлист 1925

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Наставник "Металлиста 1925" Валерий Кривенцов оценил шансы новичка УПЛ побороться за очки в матче 2 тура УПЛ против "Колоса".

"Колос" в прошлом чемпионате занял четвертое место, поэтому для нас это будет очень серьезное испытание.

Мы никого не боимся, будет соответствующий настрой. Только игра покажет, что у нас получится из того, что наметили" – сказал Кривенцов.

Напомним, что поединок "Колос" - "Металлист 1925" состоится в пятницу 30 июля и начнется в 21:00.

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В статье: Валерий Кривенцов Колос (Ковалевка) Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
ТК Футбол

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