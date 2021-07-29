Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кривенцов перед матчем с Колосом: Мы никого не боимся
Харьковчане продолжают обживаться в УПЛ
Фото: ФК Металлист 1925
Наставник "
"Колос" в прошлом чемпионате занял четвертое место, поэтому для нас это будет очень серьезное испытание.
Мы никого не боимся, будет соответствующий настрой. Только игра покажет, что у нас получится из того, что наметили" – сказал Кривенцов.
Напомним, что поединок "Колос" - "Металлист 1925" состоится в пятницу 30 июля и начнется в 21:00.
Популярное сейчас
- Олимпиада-2020. Медальный зачет. США отстали от Китая и Японии, Україна - 54-я
- Олимпиада 2020: полный календарь соревнований
- Черноморец арендовал очередного футболиста Динамо. В этот раз легионера
- Презрев законы физики. Шедевральный гол Степанюка в ворота Днепра-1 - ВИДЕО
- Ира Морозюк рассказала о том, как сама себе сломала ногу. ВИДЕО
- Официально! Бондарь и Савина - муж и жена! ФОТО, ВИДЕО