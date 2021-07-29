Кривенцов перед матчем с Колосом: Мы никого не боимся

Наставник " Металлиста 1925 " Валерий Кривенцов оценил шансы новичка УПЛ побороться за очки в матче 2 тура УПЛ против "Колоса".

"Колос" в прошлом чемпионате занял четвертое место, поэтому для нас это будет очень серьезное испытание.

Мы никого не боимся, будет соответствующий настрой. Только игра покажет, что у нас получится из того, что наметили" – сказал Кривенцов.