Цуриков: На Металлист в Харькове однозначно будет ходить больше людей, чем на Металлист 1925

Защитник Андрей Цуриков, который летом подписал контракт с "Металлистом", но сразу же отправился в аренду в " Александрию ", рассказал о данном повороте в своей карьере.

- Недавно ты подписал контракт с "Металлистом", но сейчас уже находишься в аренде в "Александрии". Что случилось?

- На самом деле ситуация гораздо проще, чем все ее так раздули. "Александрия" вышла на "Металлист" с предложением арендовать меня на сезон, потому что у команды большие цели на попадание в еврокубки, стоит такая цель перед клубом. Красников мне позвонил и спросил, у меня есть желание или нет. Тебя никто не выгоняет, просто мы в хороших отношениях с "Александрией", они тебя очень хотят, если у тебя есть желание провести год в УПЛ, то мы тебя можем отпустить. Сначала я немного скептически к этому отнесся, все-таки только подписал контракт, а потом подумал, что это неплохой вариант для меня, потому что можно пропустить Первую лигу. Надеюсь, что "Металлист" за год выйдет в УПЛ и будет возможность вернуться сразу в Премьер-Лигу.

- Как думаешь, эта команда, которая сейчас у "Металлиста", какое бы место заняла в УПЛ?

- Я не знаю, думаю, если бы были бы в УПЛ и стояла цель попадания в еврокубки, то они бы все делали для этого. Считаю, что за 5-6 место боролись бы, как минимум. Сейчас команда еще укомплектовывается, задача пройти Первую лигу. Когда выйдут в УПЛ, то еще будут усиливаться, добавляться хорошие футболисты.

- Ты общался лично с Ярославским? Если да, то о чем говорили?

- Мы с ним общались только на презентации новичков. Он пожелал успехов, каждому пожал руку. Это была пока наша единственная личная встреча.

- В Харькове теперь есть и "Металлист", и "Металлист 1925". Кого больше будут поддерживать болельщики, как думаешь?

- Я надеюсь, что "Металлист". Потому что все-таки это бренд, люди помнят эту команду. Она много сделала для города, болельщики очень любят этот клуб, все знают Ярославского, Красникова. Думаю, что однозначно больше людей будет ходить на "Металлист". Много значит то, что вернули герб и название, для людей это такая харьковская любовь. Насколько я знаю, то фан-шопы разрывают, не успевают делать футболки. Сейчас будет очень много людей приходить на стадион и поддерживать "Металлист". "Металлист 1925" - такая же харьковская команда, почему не может быть два клуба в одном городе?