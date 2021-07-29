Голкипер Мариуполя Кудрик: Считаю, что нынешний чемпионат выиграет Динамо

Голкипер " Маруиполя " Олег Кудрик рассказал о старте сезона, целях и задачах команды, и не только.

— Олег, поздравляю с началом сезона. Что скажешь о матче "Мариуполя" против "Львова" (1:1)?

— Спасибо за поздравления. Думаю, что получилась хорошая игра, многие этого не ожидали, но получился интересный матч. Многие писали, что "Львов" — "Мариуполь", ничего интересного. Но в принципе потом после игры многие болельщики говорили, что был хороший поединок и он понравился зрителям. Была боевая игра, они могли выиграть, мы тоже, если бы забили сразу второй гол после первого. В принципе, считаю, что закономерная ничья, обе команды довольны результатом.

Доволен ли я своей игрой? Всегда есть к чему расти. Понятно, что некоторыми моментами доволен, а некоторыми нет. Будем работать дальше. Думаю, что нет такого футболиста, который всегда доволен после своего матча, всегда есть моменты, которые надо исправлять и работать над ними.

— Какая задача стоит перед "Мариуполем"?

— В плане турнирной таблицы нам ничего не говорили, а в общем показывать хороший футбол, атакующий, современный, играть больше с мячом, всегда на атаку, смело. Я думаю, что надо играть каждый матч на победу, тем более, что у нас молодая команда, поэтому должны расти сами, как футболисты и тренеры развиваются вместе с нами, а там посмотрим, как будет дальше.

— Как думаешь, кто выиграет УПЛ в этом сезоне?

— Считаю, что "Динамо" выиграет. Мне кажется, что "Динамо" при Луческу команда более сыгранная, знают, что делать на футбольном поле. Они показывают хороший футбол, мне нравится. Ничего не могу сказать о Де Дзерби, потому что видел только один матч против "Ингульца".