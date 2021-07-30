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Конопля: У Шахтера каждый ближний матч – как последний
Ефим высказался накануне поединка против "Львова"
shakhtar.com
Защитник донецкого "Шахтера" Ефим Конопля поделился мыслями перед матчем 2-го тура чемпионата Украины против "Львова".
"Мы много сидим над тактикой. Также важны и физические кондиции. Все равно пытаемся до конца понять идеи тренера. Будем стараться переносить их на тренировки, а потом и на матчи.
Конечно, победа в 1-м туре – важный фактор. Любая победа прибавляет уверенности. В принципе для нас ничего не поменялось. Для нас каждые три очка важные.
У "Львова" много легионеров. К ним в конце прошлого сезона пришел хороший тренер, который собрал команду. Действительно вывел их на немного другой уровень, который рознится с тем, который был по ходу сезона. В принципе команда может преподнести сюрпризы, так что нужно ожидать всего.
У нас каждый ближний матч – как последний. На каждый матч нужно настраиваться отдельно, а на еврокубки будем настраиваться уже после сыгранной встречи", – рассказал Конопля.
"Горняки" сыграют против "львов" 1-го августа.
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