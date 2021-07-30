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Сильнее Халка и Капитана Америку: Рух представил нового маскота
Львовских болельщиков будет развлекать герой из комиксов
Львовский "Рух" объявил, что официальным маскотом клуба станет супергерой Рухмен.
"Рухмен - наш украинский супергерой и потомок казаков. Выносливее Капитана Америки и быстрее Флэша, сильнее, чем Халк, и точнее, чем Человек-паук. Марвел им бы гордился, но он наш! А еще у Рухмена есть уникальная суперсила - это заряжать всех вокруг положительной энергией и мотивировать на победу", - говорится в официальном сообщении клуба.
Добавим, что "Рух" объявлял конкурс среди болельщиков на разработку идеи и дизайна маскота. Автором Рухмена стала Татьяна Волоскам, ее работа собрала больше голосов, обойдя Льва Галича и Рыцаря "Руха".
Как заявил директор по развитию ФК "Рух" Максим Мотин, новый маскот будет представлен в течение месяца: "Производство костюма - сложный и трудоемкий процесс. Мы не хотим делать стандартную куклу из поролона, в которой человеку будет жарко и душно. Напротив, наш Рухмен будет максимально диджитальным и современным. Так как такой подход заложен в философию нашего клуба".
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