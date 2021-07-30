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Динамо подписало контракт с хавбеком сборной Сенегала U-20 - источник

Премьер-лига
(1 голосов)

Соглашение рассчитано на 3 года

Динамо подписало контракт с хавбеком сборной Сенегала U-20 - источник

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Полузащитник Самба Диалло подписал контракт с киевским "Динамо". Об этом сообщает журналист ITV Сайку Сейди на своей странице в Twitter.

Контракт рассчитан на три года.

Отметим, что 18-летний Диалло уже был на просмотре в "Динамо" в апреле, но был вынужден покинуть расположение клуба из-за болезни.

Основная позиция Самба – атакующий полузащитник, также способен сыграть правого и левого вингеров.

Диалло является воспитанником одной из сенегальских футбольных академий. Он играет за юношеские сборные своей страны, которую представлял на уровне U-20 и U-17.

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В статье: Динамо (Киев) Самба Диалло
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Комментарии (1)
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Sjavec (Одесса)
30.07.2021 в 09:33
Наконец-то в Черноморец нормального типа подпишут)))
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