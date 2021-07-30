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Динамо подписало контракт с хавбеком сборной Сенегала U-20 - источник
Соглашение рассчитано на 3 года
Фото: dynamo.kiev.ua
Полузащитник Самба Диалло подписал контракт с киевским "Динамо". Об этом сообщает журналист ITV Сайку Сейди на своей странице в Twitter.
Контракт рассчитан на три года.
Samba Diallo, international U20 et sociétaire de l’académie Darou Salam signe au Dynamo Kiev (D1 Ukraine) pour trois saisons. Il pourrait disputer la ligue des champions avec son nouveau club.#footlocalsn #mercato pic.twitter.com/PKnnvpkKRU— SAIKOU SEYDI✌???????????????????? (@Saikouseydi1) July 29, 2021
Отметим, что 18-летний Диалло уже был на просмотре в "Динамо" в апреле, но был вынужден покинуть расположение клуба из-за болезни.
Основная позиция Самба – атакующий полузащитник, также способен сыграть правого и левого вингеров.
Диалло является воспитанником одной из сенегальских футбольных академий. Он играет за юношеские сборные своей страны, которую представлял на уровне U-20 и U-17.
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