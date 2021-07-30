Минай усилился сразу тремя голкиперами

"Минай" объявил о подписании сразу трех футболистов, при чем все они голкиперы.

Новичками закарпатского клуба стали Даниил Кучер, Герман Пеньков и Александр Кемкин.

24-летний Кучер - воспитанник криворожского футбола, играл за "Кривбасс" и молодежные команды "Днепра". С января по лето текущего года защищал цвета латвийского "РФШ" - на счету голкипера 1 матч в Лиге Европы и один пропущенный мяч.

27-летний Пеньков прошлый сезон провел в армянском "Пюнике", за который провел 8 матчей, пропустив шесть мячей и два раза отстоял на ноль.

18-летний Кемкин является воспитанником запорожского "Металлурга" и донецкого "Шахтера". Последние два сезона провел за молодежный состав горняков. На счету голкипера четыре матча в составе Шахтера U-21.