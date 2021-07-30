Минай - Александрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Второй год подряд "Минай" открывает для себя чемпионат домашним матчем с "Александрией". В прошлом году закарпатцы сумели удивить, выиграв 1:0. Но потом были поражения от "горожан" во втором круге чемпионата и Кубке Украины. Поэтому в отчетном поединке "Минай" стремится к реваншу.

Команды подходят к матчу в разном тонусе. "Минай" пропускал первый тур по инициативе киевского "Динамо", а "Александрия" зацепилась за три очка в изнурительном поединке с "Зарей". Посмотрим, кто лучше распорядится своими шансами в ужгородском матче.

Игра запланирована на 31.07.2021. Начало – 17:00. Прямую онлайн текстовую трансляцию матча из Ужгорода обеспечит матч-центр UA-Футбол >>>.

Видеотрансляция матча – телеканал "Футбол 2". Прямая трансляция из Ужгорода начнется в 16:55. Также матч можно будет легально посмотреть в Интернете на ресурсах, которые ретранслируют сигнал телеканалов "Футбол". Это, в частности, Oll.tv, Vodafone TV, Киевстар ТВ, Воля ТВ и прочее. Все эти сервисы работают по подписке.