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Минай - Александрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Минай - Александрия: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 31.07.2021 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
ФК Минай
Второй год подряд "Минай" открывает для себя чемпионат домашним матчем с "Александрией". В прошлом году закарпатцы сумели удивить, выиграв 1:0. Но потом были поражения от "горожан" во втором круге чемпионата и Кубке Украины. Поэтому в отчетном поединке "Минай" стремится к реваншу.
Команды подходят к матчу в разном тонусе. "Минай" пропускал первый тур по инициативе киевского "Динамо", а "Александрия" зацепилась за три очка в изнурительном поединке с "Зарей". Посмотрим, кто лучше распорядится своими шансами в ужгородском матче.
Игра запланирована на 31.07.2021. Начало – 17:00. Прямую онлайн текстовую трансляцию матча из Ужгорода обеспечит матч-центр UA-Футбол >>>.
Видеотрансляция матча – телеканал "Футбол 2". Прямая трансляция из Ужгорода начнется в 16:55. Также матч можно будет легально посмотреть в Интернете на ресурсах, которые ретранслируют сигнал телеканалов "Футбол". Это, в частности, Oll.tv, Vodafone TV, Киевстар ТВ, Воля ТВ и прочее. Все эти сервисы работают по подписке.
- Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
- Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
- Найдите иконку и нажмите на неё.
- Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.
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