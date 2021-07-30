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Хацкевич: Рад за Бущана. При мне он три года назад должен был стать основным вратарем Динамо

Премьер-лига
(2 голосов)

Экс-наставник киевлян отметил игру динамовцев на Евро

Хацкевич: Рад за Бущана. При мне он три года назад должен был стать основным вратарем Динамо

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший главный тренер киевского "Динамо" и российского "Ротора" Александр Хацкевич поделился мнением о выступлении сборной Украины на Евро-2020, а также отметил игру футболистов киевского клуба.

"Мне приятно, что эти ребята (игроки "Динамо"- прим.)были на ведущих ролях в сборной. Сергей Сидорчук был незаменимым футболистом в середине поля. Приятно, что Коля Шапаренко сделал большой шаг вперед в своем развитии. Надежно выглядел Виталий Миколенко. Артем Беседин, выходя на замену, был очень полезен. Витя Цыганков добавлял креатива.

Рад за Жору Бущана. При мне он три года назад должен был стать основным вратарем "Динамо". К сожалению, помешала травма на последнем сборе перед началом чемпионата. Со временем он стал сильнее, увереннее и здорово провел Евро-2020. Надеюсь, будет и дальше прогрессировать.

На протяжении всего турнира Россия играла предсказуемо. В примитивный футбол. Три года назад Россия с такой игрой вышла в четвертьфинал чемпионата мира, но все-таки на Евро команды посильнее.

Большинство из них используют средний и короткий пас, выходят из обороны через розыгрыш, делают меньше вертикальных передач — особенно длинных. Украина тоже старалась играть так — в комбинационный футбол с высоким прессингом, с высокой линией обороны. Такой футбол нравится болельщикам", - отметил Хацкевич.

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В статье: Александр Хацкевич Георгий Бущан Динамо (Киев)
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Источник:
Матч ТВ

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Комментарии (3)
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Cannabis Sativa (Луцк)
30.07.2021 в 12:48
Любитель присвоить себе чужие заслуги... "Коля Шапаренко сделал шаг вперед" (с) Не ты ли щемил Шапаренко за то, что тебе его причёска не нравилась??? Если у человека длинные волосы, то у Хацкевича он будет сидеть в запасе. Каким бы талантливым он ни был.
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Dimidrolenko (Новая Ляля)
30.07.2021 в 12:44
Фізрук, вже би мовчало.
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CorrbenDallas (Київ)
30.07.2021 в 12:43
а чего ж не стал? Динамо при тебе играть должно было - не заиграло.
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