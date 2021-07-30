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Шурман рассудит Динамо и Верес и другие судейские назначения 2-го тура УПЛ
ВАР будет задействован в оффлайне на 2-х матчах тура
Фото: scdnipro1.com.ua
Комитет арбитров УАФ назначил судейские бригады на матчи 2-го тура УПЛ сезона 2020/21.
30 июля (пятница)
"Львов" - "Шахтер". Львов. Стадион "Арена Львов". 19.00. Арбитр - Балакин Н.А. (Киевская обл.)
"Колос" - "Металлист 1925". Ковалевка. Стадион "Колос". 21.00. Арбитр - Шандор А.А. (Львов), Арбитр ВАА (оффлайн) - Романюк А.М. (Ивано-Франковск)
31 июля (суббота)
"Минай" - "Александрия". Ужгород. Стадион "Авангард". 17.00. Арбитр - Романов В.М. (Днепр)
"Черноморец" - "Днепр-1". Днепр. Стадион "Днепр-Арена". 19.30. Арбитр - Копиевский В.В. (Кропивницкий)
1 августа (воскресенье)
"Мариуполь" - "Десна". Мариуполь. Стадион им. В. Бойко. 17.00. Арбитр - Козик Я.В. (Мукачево)
"Динамо" - "Верес". Киев. НСК "Олимпийский". 19.30. Арбитр - Шурман Д.Л. (Киевская обл.), Арбитр ВАА (оффлайн) - Деревинский А.А. (Хмельницкий)
"Ворскла" - "Рух". Полтава. Стадион "Ворскла" им. А. Бутовского. 19.30. Арбитр - Арановський Е.А. (Киев)
02 августа (понедельник)
"Ингулец" - "Заря". Кропивницкий. Стадион "Звезда". 19.30. Арбитр - Бойко С.М. (Киевская обл.)
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