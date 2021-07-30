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Шурман рассудит Динамо и Верес и другие судейские назначения 2-го тура УПЛ

Премьер-лига
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ВАР будет задействован в оффлайне на 2-х матчах тура

Шурман рассудит Динамо и Верес и другие судейские назначения 2-го тура УПЛ

Фото: scdnipro1.com.ua

Новина українською

Комитет арбитров УАФ назначил судейские бригады на матчи 2-го тура УПЛ сезона 2020/21.

30 июля (пятница)

"Львов" - "Шахтер". Львов. Стадион "Арена Львов". 19.00. Арбитр - Балакин Н.А. (Киевская обл.)

"Колос" - "Металлист 1925". Ковалевка. Стадион "Колос". 21.00. Арбитр - Шандор А.А. (Львов), Арбитр ВАА (оффлайн) - Романюк А.М. (Ивано-Франковск)

31 июля (суббота)

"Минай" - "Александрия". Ужгород. Стадион "Авангард". 17.00. Арбитр - Романов В.М. (Днепр)

"Черноморец" - "Днепр-1". Днепр. Стадион "Днепр-Арена". 19.30. Арбитр - Копиевский В.В. (Кропивницкий)

1 августа (воскресенье)

"Мариуполь" - "Десна". Мариуполь. Стадион им. В. Бойко. 17.00. Арбитр - Козик Я.В. (Мукачево)

"Динамо" - "Верес". Киев. НСК "Олимпийский". 19.30. Арбитр - Шурман Д.Л. (Киевская обл.), Арбитр ВАА (оффлайн) - Деревинский А.А. (Хмельницкий)

"Ворскла" - "Рух". Полтава. Стадион "Ворскла" им. А. Бутовского. 19.30. Арбитр - Арановський Е.А. (Киев)

02 августа (понедельник)

"Ингулец" - "Заря". Кропивницкий. Стадион "Звезда". 19.30. Арбитр - Бойко С.М. (Киевская обл.)

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1
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Источник:
УАФ

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