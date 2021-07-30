  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Матвиенко: Если мне не предоставится возможность перейти в топ-чемпионат, то готов играть в Шахтере всю жизнь
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Матвиенко: Если мне не предоставится возможность перейти в топ-чемпионат, то готов играть в Шахтере всю жизнь

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Но футболист не против поиграть в топ-чемпионате

Матвиенко: Если мне не предоставится возможность перейти в топ-чемпионат, то готов играть в Шахтере всю жизнь

Новина українською

Защитник "Шахтера" Николай Матвиенко рассказал о желании продолжить карьеру в топовом европейском чемпионате.

"Сложный вопрос. Конечно, есть амбиции и мечты поиграть в топ-чемпионате, Англии или Италии, но "Шахтер" - тоже топ-клуб. Если мне не предоставится возможность куда-то перейти, то готов играть всю жизнь в "Шахтере". Это великий клуб. Тут или хорошо, или хорошо все равно будет", - сказал Матвиенко.

Напомним, ранее сообщалось, что лондонский "Вест Хэм" возобновил интерес к Николаю Матвиенко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Николай Матвиенко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Hanter44 (Baburka)
30.07.2021 в 15:37
Хотелось бы,чтобы редакция определилась в однозначном написании клуба: ВЕСТ НЕМ или ВЕСТ ГЕМ?
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...