Матвиенко: Если мне не предоставится возможность перейти в топ-чемпионат, то готов играть в Шахтере всю жизнь

Защитник "Шахтера" Николай Матвиенко рассказал о желании продолжить карьеру в топовом европейском чемпионате.

"Сложный вопрос. Конечно, есть амбиции и мечты поиграть в топ-чемпионате, Англии или Италии, но "Шахтер" - тоже топ-клуб. Если мне не предоставится возможность куда-то перейти, то готов играть всю жизнь в "Шахтере". Это великий клуб. Тут или хорошо, или хорошо все равно будет", - сказал Матвиенко.