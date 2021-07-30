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Матвиенко: Если мне не предоставится возможность перейти в топ-чемпионат, то готов играть в Шахтере всю жизнь
Но футболист не против поиграть в топ-чемпионате
Защитник "Шахтера" Николай Матвиенко рассказал о желании продолжить карьеру в топовом европейском чемпионате.
"Сложный вопрос. Конечно, есть амбиции и мечты поиграть в топ-чемпионате, Англии или Италии, но "Шахтер" - тоже топ-клуб. Если мне не предоставится возможность куда-то перейти, то готов играть всю жизнь в "Шахтере". Это великий клуб. Тут или хорошо, или хорошо все равно будет", - сказал Матвиенко.
Напомним, ранее сообщалось, что лондонский "Вест Хэм" возобновил интерес к Николаю Матвиенко.
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