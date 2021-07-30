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Кулач, Антюх, Беседин, Шкурин и еще 21 футболист в заявке Динамо на сезон УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Список представлен на сайте Премьер-лиги и может обновляться

Кулач, Антюх, Беседин, Шкурин и еще 21 футболист в заявке Динамо на сезон УПЛ

фото - ФК Динамо

Новина українською

"Динамо" внесло на сезон 25 футболистов для участия во внутренних соревнованиях в сезоне 2021/22. Список игроков представлен на официальном сайте Премьер-лиги и может обновляться.

Список "А":

Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко.

Защитники: Денис Попов, Никита Бурда, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Томаш Кендзера.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Жерсон Родригес, Карлос де Пена, Виктор Цыганков, Богдан Леднев, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Александр Караваев, Виталий Буяльский, Сидклей.

Нападающие: Эрик Рамирес, Владислав Кулач, Артем Беседин, Илья Шкурин, Денис Антюх.

Добавим, что в списке "Б" находятся вратарь Руслан Нещерет, защитники Илья Забарный и Александр Сирота, хавбек Назар Волошин и нападающий Владислав Супряга.

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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
УПЛ

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Комментарии (3)
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Будєм разбіратся (Київ)
30.07.2021 в 15:24
Важко назвати серйозним підсиленням тих хто прийшов в міжсезоння. Останні серйозні трансфери були за часів Антунеша і Драговіча. Будемо вірити в Луча
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SeventyFour (Phoenix)
30.07.2021 в 15:14
Нет шабанова. В Днепр минус 1?
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Dimidrolenko (Новая Ляля)
30.07.2021 в 15:29
Нах того шабанова. Рівень Охтирки чи Полісся.
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