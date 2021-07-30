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Кулач, Антюх, Беседин, Шкурин и еще 21 футболист в заявке Динамо на сезон УПЛ
Список представлен на сайте Премьер-лиги и может обновляться
фото - ФК Динамо
"Динамо" внесло на сезон 25 футболистов для участия во внутренних соревнованиях в сезоне 2021/22. Список игроков представлен на официальном сайте Премьер-лиги и может обновляться.
Список "А":
Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко.
Защитники: Денис Попов, Никита Бурда, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Томаш Кендзера.
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Жерсон Родригес, Карлос де Пена, Виктор Цыганков, Богдан Леднев, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Александр Караваев, Виталий Буяльский, Сидклей.
Нападающие: Эрик Рамирес, Владислав Кулач, Артем Беседин, Илья Шкурин, Денис Антюх.
Добавим, что в списке "Б" находятся вратарь Руслан Нещерет, защитники Илья Забарный и Александр Сирота, хавбек Назар Волошин и нападающий Владислав Супряга.
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