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Шахтер нацелился на трансфер левого защитника Бенфики

Премьер-лига
(1 голосов)

"Орлы" пока не согласны на продажу своего игрока

Шахтер нацелился на трансфер левого защитника Бенфики

Фото: VI Images via Getty Images

Новина українською

"Шахтер" заинтересован в подписании левого защитника "Бенфики" и воспитанника академии "Барселоны" Алехандро Гримальдо.

По информации A Bola, "горняки" уже сделали предложение по испанцу, но португальский клуб хочет заполучить еще больше. Сам футболист тоже не рвется в Украину, предпочитая дождаться предложений из топ-лиг.

Отмечается, что интерес к Гримальдо проявляет "Лацио" и "Наполи", но конкретика была только со стороны украинского клуба.

25-летний защитник перешел в "Бенфику" в начале 2016 года. В минувшем сезона за "орлов" испанец провел 43 матча, забил 2 гола и отметился 10 ассистами.

Его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 22 миллиона евро.

К слову, этим летом "Шахтер" купил у "Бенфики" бразильца Педриньо. За него украинцы заплатили 18 миллионов евро.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк) Алехандро Гримальдо
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Источник:
A Bola

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Комментарии (1)
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royalstas (Вінниця)
30.07.2021 в 15:37
Ахахаххахаххаха ви чого. В тіпа круті шанси перейти в якийсь гранд а його в шахту) Де є один з 4 українців які грають в основі і все ще в порядку Ісмаїлі.....
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