Шахтер нацелился на трансфер левого защитника Бенфики

"Шахтер" заинтересован в подписании левого защитника "Бенфики" и воспитанника академии "Барселоны" Алехандро Гримальдо.

По информации A Bola, "горняки" уже сделали предложение по испанцу, но португальский клуб хочет заполучить еще больше. Сам футболист тоже не рвется в Украину, предпочитая дождаться предложений из топ-лиг.

Отмечается, что интерес к Гримальдо проявляет "Лацио" и "Наполи", но конкретика была только со стороны украинского клуба.

25-летний защитник перешел в "Бенфику" в начале 2016 года. В минувшем сезона за "орлов" испанец провел 43 матча, забил 2 гола и отметился 10 ассистами.

Его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 22 миллиона евро.

К слову, этим летом "Шахтер" купил у "Бенфики" бразильца Педриньо. За него украинцы заплатили 18 миллионов евро.