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Шахтер нацелился на трансфер левого защитника Бенфики
"Орлы" пока не согласны на продажу своего игрока
Фото: VI Images via Getty Images
"Шахтер" заинтересован в подписании левого защитника "Бенфики" и воспитанника академии "Барселоны" Алехандро Гримальдо.
По информации A Bola, "горняки" уже сделали предложение по испанцу, но португальский клуб хочет заполучить еще больше. Сам футболист тоже не рвется в Украину, предпочитая дождаться предложений из топ-лиг.
Отмечается, что интерес к Гримальдо проявляет "Лацио" и "Наполи", но конкретика была только со стороны украинского клуба.
25-летний защитник перешел в "Бенфику" в начале 2016 года. В минувшем сезона за "орлов" испанец провел 43 матча, забил 2 гола и отметился 10 ассистами.
Его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 22 миллиона евро.
К слову, этим летом "Шахтер" купил у "Бенфики" бразильца Педриньо. За него украинцы заплатили 18 миллионов евро.
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